Говорячи про мотивацію організаторів акції, Ліна сказала: «Підтримка України з боку активістів та місцевих організацій залишається сильною, але нам все одно потрібно домагатися більш незмінної участі людей. Чим довше триває війна, тим голосніше й активніше потрібно про неї говорити».

Акцію у Сіетлі організували двоє місцевих активістів: Ліна Нго та Антон Єфремов. Ліна – українська біженка в’єтнамського походження, а Антон Єфремов – американець українського походження, віце-президент суспільної організації із назвою Ukraine Defense Support. І Ліна, й Антон мають друзів, які воюють на передовій й намагаються згуртувати прихильників України, закликаючи їх активніше підтримувати оборонців України, зокрема збирати кошти на закупівлю безпілотників та приладів нічного бачення для українських бійців.

Українські воїни, які обороняли Маріуполь, значною мірою змінили хід війни. Через це росіяни піддають «азовців» чи не найжорстокішим тортурам, які тільки зазнавали українські військовополонені. Командир підрозділу операторів безпілотників 109-ї окремої бригади Тероборони Норман так прокоментував полон бійців «Азовсталі»: «Це найстрашніший і найгірший сценарій – потрапити у полон. Дуже тяжкою є доля й тих, хто у полоні, й тих, хто на них чекає».

Воїнів, які до кінця обороняли Маріуполь, і влада України, й суспільство вважають беззаперечними героями. Втягнення російських військ спочатку у кількамісячну облогу Маріуполя, а потім у запеклі спроби захопити металургійний комбінат «Азовсталь», змусило Росію витратити значну кількість матеріальних ресурсів і живої сили й завадило розгортанню цих підрозділів на інших ділянках фронту. У Генштабі Збройних Сил України заявили: «Ми виграли критично необхідний час для нарощування резервів, перегрупування сил і отримання допомоги від наших партнерів».

Кілька десятків людей 19 травня провели акцію у Сіетлі, штат Вашингтон, під час якої намагалися привернути увагу суспільства до нестепних умов, у яких росіяни тримають полонених українських військових. У травні минула друга річниця оборони міста Маріуполь, у якому тисячі українських військовослужбовців потрапили в полон після завершення облоги міста 20 травня 2022 року. Акція у Сіетлі стала частиною широкої хвилі мітингів, організованих у США, які були спрямований на те, аби американське суспільство звернуло увагу на тяжку долю 1900 українських солдатів, які досі перебувають у російському полоні.

«Ми продовжуємо брати у цьому участь, тому що альтернативи для нас не існує – це наш обов'язок, який ми повинні виконати».

Активістка продовжила: «Хоча деякі люди залишаються активними, загалом активність знизилась, і оскільки війна перейшла у затяжну фазу, висвітлення її ЗМІ також знизилося». Президент Володимир Зеленський якось сказав: «Увага – це вже допомога. Відсутність уваги обертається відсутністю допомоги. Ми боремося за кожну крихту уваги».

Антон зазначив, що його особиста мотивація продовжувати боротьбу та організовувати акції на підтримку України залишається потужною, оскільки українська діаспора є основою підтримки українських військових за кордоном. «Ми продовжуємо брати в цьому участь, тому що альтернативи для нас не існує – це наш обов'язок, який ми повинні виконати», – зазначив він. На офіційному каналі Асоціації сімей захисників «Азовсталі» опублікували репост повідомлення в одній із соцмереж про акцію у Сіетлі.

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Антон Єфремов тримає плакат «Звільніть «азовців» у центрі Сіетла. Джерело: Мирон Малий

Андрій Добрянський, директор із комунікацій Українського конгресового комітету Америки, також прокоментував акцію на підтримку «азовців», яка відбулася у Сіетлі: «З початку війни проти України в 2014 році українці за межами України регулярно спілкуються із членами місцевої громади, які служать в Збройних силах України, та їхніми родинами. Ці особисті зв’язки є основою підтримки з боку організацій діаспори тих, хто воює на передовій».

Мітинг у Сіетлі розпочався з того, що його організатори зібрали учасників акції біля Space Needle, відомого символу Сіетла. Учасники створили імпровізовану клітку з картону, аби наочно показати громадськості, що захисники Маріуполя досі перебувають у полоні. Також організатори акції надруковали листівки із детальною інформацією про захисників «Азовсталі» та закликом до людей звернути увагу до їхнього нестепного становища.

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Після збору біля Space Needle учасники мітингу рушили до Seattle Center, тримаючи плакати із закликом підтримати захисників «Азовсталі». На шляху до центру учасники акції активно роздавали перехожим інформаційні листівки на підтримку «азовців».

Ліна Нго виступає з промовою у Westlake Park у центрі Сіетла. Джерело: Мирон Малий

Ліна почала вигукувати: «Звільніть захисників Авозсталі!», «Озброюйте Україну!» та «Росія — терористична держава», які підхопили усі присутні, заохочуючи перехожих доєднатися до акції. Деякі водії машин, що проїзжали повз, сигналили, інші махали мітингувальникам, схвалюючи їхні дії. Ліна з притаманною їй енергією крокувала вулицями, співаючи проукраїнські пісні та вигукуючи гасла на підтримку «азовців».

У акції взяла участь Валерія Білецька, син якої воював на «Азовсталі» й досі перебуває в російському полоні. Сім’я Білецьких до війни мешкала у Херсоні, Валерія емігрувала до Сіетла незабаром після початку повномасштабного вторгнення Росії. Коли Ліна повідомила присутнім, що Валерія бере участь у мітингу, а її син досі в полоні, жінка не змогла стримати сліз. Учасники мітингу швидко згуртувалися навколо неї, висловлюючи їй свої співчуття та обіймаючи на знак підтримки.

Валерія Білецька з плакатом на мітингу у Сіетлі. Джерело: Мирон Малий

Валерія є художницею, вона передала вже чимало своїх творів, написаних у стилі Петриківського розпису, на аукціони для збору коштів на закупівлі техніки для Збройних сил України. Валерія зазначила, що вона поділилася світлинами з мітингу з іншими родинами «азовців», які чекають на звільнення своїх близьких із російського полону.

Активісти тримають імпровізовану клітку біля ринку Pike Place у Сіетлі. Джерело: Мирон Малий

Учасники акції пройшли маршем від центру міста до набережної, де продовжили скандувати гасла з вимогою звільнити полених захисників Маріуполя. Перехожі час від часу зупинялися, аби сфотографувати людей з транспарантами. Едді Приймак, американець українського походження зі штату Вашингтон, який крокував разом із однодумцями на підтримку «азовців», сказав: «Основною причиною, чому я взяв участь у цьому мітингу, є те, що нам необхідно поширювати інформацію про воєнні злочини, скоєні Росією». Едді також зазначив, що поводження росіян із українськими військовополоненими є справді жахливим, і громадськість США має бути про це щонайширше інформована. «Таким чином, поширюючи обізнаність про злочини Росії, ми потенційно можемо спонукати владу Сполучених Штатів збільшити тиск на керівництво РФ і тим змусити росіян звільнити захисників «Азовсталі», – зауважив він.

Командир підрозділу операторів безпілотників 108-ї окремої бригади територіальної оборони, яка воює у Запорізькій області, Олексій Тимофєєв прокоментував акцію, що відбулася у Сіетлі: «Ми також провели автопробіг у Запоріжжі на підтримку хлопців з «Азовсталі». У мене є друг, який досі не повернувся звідти». Олексій подякував усім присутнім на мітингу в Сіетлі, а також усім тим, хто пам’ятає про захисників «Азовсталі», які досі перебувають у полоні. «На жаль, це принципове питання вирішиться лише тоді, коли Збройні сили України стоятимуть біля зруйнованих стін Кремля», – наголосив він.

Говорячи загалом про залученість української діаспори у Вашингтоні до підтримки України, Ліна із прикрістю зазначила, що люди тут, здається, поступово втрачають інтерес до подій в Україні, оскільки, за її словами, «все менше й менше людей приходить на мітинги». Проте такі віддані справі України представники української діаспори, як Ліна Нго та Антон Єфремов, залишаються непохитними у боротьбі за перемогу України та залучення до цієї життєво важливої для усіх нас справи щонайбільшої кількості українців за кордоном.