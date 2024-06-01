Оновлено 12:00.

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Балаклії зросла до 13. 

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Про це повідомили в поліції. 

Зазначається, що російські війська вдарили з ракетного комплексу «Іскандер-К» по території приватного сектора. Снаряд поцілив у домоволодіння. 

Серед потерпілих - вісім дітей та вагітна жінка. 

«У всіх дванадцяти постраждалих - стан середньої важкості, в однієї дитини - гостра реакція на стрес. Госпіталізовані до лікарні», - повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

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Росіяни обстріляли базу відпочинку на Харківщині

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко уточнив, що росіяни поцілили по базі відпочинку. 

Внаслідок удару виникла пожежа. 

Загорілися 2 житлових будинки.

Армія РФ скинула КАБи на ферму у Чугуївському районі

Напередодні внаслідок обстрілів Чугуївського району постраждало двоє чоловіків. 

Росіяни скинули КАБи на територію ферми у селі Шестакове. 

Армія РФ завдала ударів по Харкову: є поранені
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Загинули 32 тварини, які були на фермі.

Зросла кількість загиблих внаслідок удару по Харкову 31 травня 

До 7 збільшилася кількість загиблих внаслідок ударів по Новобаварському району Харкова. 

Жертвами росіян стали четверо чоловіків і троє жінок. 

Пошукові роботи тривають. 

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