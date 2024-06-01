Оновлено 12:00.

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Балаклії зросла до 13.

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Про це повідомили в поліції.

Зазначається, що російські війська вдарили з ракетного комплексу «Іскандер-К» по території приватного сектора. Снаряд поцілив у домоволодіння.

Серед потерпілих - вісім дітей та вагітна жінка.

«У всіх дванадцяти постраждалих - стан середньої важкості, в однієї дитини - гостра реакція на стрес. Госпіталізовані до лікарні», - повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

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Росіяни обстріляли базу відпочинку на Харківщині

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко уточнив, що росіяни поцілили по базі відпочинку.

Внаслідок удару виникла пожежа.

Загорілися 2 житлових будинки.