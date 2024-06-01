Оновлено 12:00.
Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Балаклії зросла до 13.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Про це повідомили в поліції.
Зазначається, що російські війська вдарили з ракетного комплексу «Іскандер-К» по території приватного сектора. Снаряд поцілив у домоволодіння.
Серед потерпілих - вісім дітей та вагітна жінка.
«У всіх дванадцяти постраждалих - стан середньої важкості, в однієї дитини - гостра реакція на стрес. Госпіталізовані до лікарні», - повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
Росіяни обстріляли базу відпочинку на Харківщині
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко уточнив, що росіяни поцілили по базі відпочинку.
Внаслідок удару виникла пожежа.
Загорілися 2 житлових будинки.
Армія РФ скинула КАБи на ферму у Чугуївському районі
Напередодні внаслідок обстрілів Чугуївського району постраждало двоє чоловіків.
Росіяни скинули КАБи на територію ферми у селі Шестакове.
Армія РФ завдала ударів по Харкову: є поранені
Загинули 32 тварини, які були на фермі.
Зросла кількість загиблих внаслідок удару по Харкову 31 травня
До 7 збільшилася кількість загиблих внаслідок ударів по Новобаварському району Харкова.
Жертвами росіян стали четверо чоловіків і троє жінок.
Пошукові роботи тривають.