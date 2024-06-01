Оновлено 14:15

В Укренерго оновили графік відключення світла на сьогодні. 

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Обмеження діятимуть по всій Україні з 18:00 до 24:00.

Графіки відключення світла 1 червня 

Стосуватимуться вони як побутових, так і промислових споживачів. 

Українців попереджали, що через нічну атаку час обмеження може змінюватися. 

«Сьогодні з 18:00 до 23:00 в усіх регіонах прогнозуються застосування графіків обмежень побутових та промислових споживачів», - повідомили в Міненерго. 

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Графіки відключення світла можна дізнатися на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Вночі Росія атакувала енергетичні об'єкти у 5 областях

У ніч на суботу росіяни атакували об’єкти енергетики у п'яти областях.

Під ударом опинилася енергетична інфраструктура у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

На Львівщині 6 крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури. Є руйнування. Постраждало четверо людей. 

На Прикарпатті та Дніпропетровщині внаслідок російської атаки горіли об’єкти енергетичної інфраструктури.  

Також противник поцілив в один з обʼєктів енергетичної інфраструктури на Запоріжжі. Після атаки тимчасово перекрили рух транспорту через Дніпровську ГЕС. 

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Відключення світла в Україні

Протягом останніх днів в Україні не було планових відключень світла. 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що це стало можливим завдяки сонячній генерації та виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС. 

Проте глава Уряду тоді не виключив повернення до графіків відключень, у разі дефіциту електроенергії. 

В Укренерго розповіли, що на збільшення або зменшення дефіциту в енергосистемі можуть впливати планові ремонти на електростанціях. 

«Виведення на планове обслуговування атомних блоків - необхідний захід, який неможливо скасувати або відтермінувати. Адже від успішності проведення ремонтної кампанії влітку залежить не тільки ефективна робота атомних станцій наступної зими, підготовка до якої триває зараз, а й в цілому ядерна безпека», - пояснили в Укренерго. 

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У компанії при цьому додали, що основна причина відключення світла - руйнування обладнання українських теплових та гідроелектростанцій внаслідок російських обстрілів.

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