У ніч на суботу росіяни атакували об’єкти енергетики у п'яти областях.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
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Під прицілом опинилася енергетична інфраструктура у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.
У Запоріжжі перекрили рух через ДніпроГЕС
У Запоріжжі тимчасово перекрили рух транспорту через Дніпровську ГЕС.
«Обʼїзд здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна — вул. Січі — вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район», - попередили в патрульній поліції.
За даними обласної влади, цієї ночі росіяни масовано обстріляли територію регіону.
Поцілили в один з обʼєктів енергетичної інфраструктури. Є руйнування.
Пошкоджені понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери.
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Нічна масована атака росіян: куди поцілив ворог і що відомо про наслідки
На Львівщині 6 крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури. Є руйнування.
В Івано-Франківській області внаслідок російської атаки загорівся об’єкт енергетичної інфраструктури. Ніхто не постраждав.
Також армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини.
Внаслідок обстрілів виникло кілька пожеж. Обійшлося без постраждалих.
У ДТЕК повідомили, що росіяни обстріляли дві теплоелектростанції компанії.
«Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки», - зазначили в ДТЕК.
Армія РФ завдала комбінованого удару
Протягом ночі росіяни запустили по Україні 53 ракети різних типів та 47 ударних дронів.
Наша ППО збила 35 ракет та 46 «шахедів».
Противник атакував з території тимчасово окупованого Криму, російського Приморсько-Ахтарська та Саратовської області (повітряний простір над акваторією Каспійського моря).