У ніч на суботу росіяни атакували об’єкти енергетики у п'яти областях.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

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Під прицілом опинилася енергетична інфраструктура у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

У Запоріжжі перекрили рух через ДніпроГЕС

У Запоріжжі тимчасово перекрили рух транспорту через Дніпровську ГЕС. 

«Обʼїзд здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна — вул. Січі — вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район», - попередили в патрульній поліції. 

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За даними обласної влади, цієї ночі росіяни масовано обстріляли територію регіону. 

Поцілили в один з обʼєктів енергетичної інфраструктури. Є руйнування. 

Пошкоджені понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери. 

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Нічна масована атака росіян: куди поцілив ворог і що відомо про наслідки

На Львівщині 6 крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури. Є руйнування.

В Івано-Франківській області внаслідок російської атаки загорівся об’єкт енергетичної інфраструктури. Ніхто не постраждав.

Також армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини.

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Внаслідок обстрілів виникло кілька пожеж. Обійшлося без постраждалих. 

У ДТЕК повідомили, що росіяни обстріляли дві теплоелектростанції компанії.

«Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки», - зазначили в ДТЕК. 

Армія РФ завдала комбінованого удару 

Протягом ночі росіяни запустили по Україні 53 ракети різних типів та 47 ударних дронів. 

Наша ППО збила 35 ракет та 46 «шахедів».

Противник атакував з території тимчасово окупованого Криму, російського Приморсько-Ахтарська та Саратовської області (повітряний простір над акваторією Каспійського моря). 

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