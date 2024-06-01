У ніч на суботу росіяни атакували об’єкти енергетики у п'яти областях. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Під прицілом опинилася енергетична інфраструктура у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. У Запоріжжі перекрили рух через ДніпроГЕС У Запоріжжі тимчасово перекрили рух транспорту через Дніпровську ГЕС. «Обʼїзд здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна — вул. Січі — вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район», - попередили в патрульній поліції. Advertisement

За даними обласної влади, цієї ночі росіяни масовано обстріляли територію регіону. Поцілили в один з обʼєктів енергетичної інфраструктури. Є руйнування. Пошкоджені понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери. Більше по темі Дронові санкції від СБУ: "бавовна" палала на НПЗ в Тамбовській області та у республіці Адигея РФ Джерела Kyiv Post підтвердили удари по складу паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнєфтєпродукт" і нафтобази "Енемська" ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнєфтєпродукт". Нічна масована атака росіян: куди поцілив ворог і що відомо про наслідки На Львівщині 6 крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури. Є руйнування. В Івано-Франківській області внаслідок російської атаки загорівся об’єкт енергетичної інфраструктури. Ніхто не постраждав.