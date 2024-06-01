Від початку року російські війська захопили 752 квадратні кілометри території України.

Це дані американського Інституту вивчення війни.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Аналітики ISW підрахували, скільки території захопила Росія з початку року

«ISW виявила докази, які підтверджують, що у 2024 році російські війська захопили лише близько 752 квадратних кілометрів. Раніше ISW підрахувала, що російські війська захопили близько 516 квадратних кілометрів у період з 1 січня 2024 року до 29 квітня 2024 року», - йдеться у звіті ISW.

Advertisement

Аналітики зазначають, що попри значні тактичні успіхи росіян на півночі Харківської області на початку травня 2024 року, російське Міноборони значно переоцінило просування своїх військ.

Зокрема, 31 травня міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов заявив, що російські війська начебто захопили 880 квадратних кілометрів у 2024 році.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби на фронті відбулося 105 бойових зіткнень.

Більше по темі Путін знову заговорив про припинення вогню: в ISW пояснили чому На думку аналітиків, Росія може використати будь-яке припинення вогню для підготовки до нового наступу.

Про це повідомили в Генеральному штабі станом 10.30 першого червня.

На Харківському напрямку від початку доби українські військові відбили одну атаку поблизу Липців.

На Куп’янському напрямку російські окупанти один раз атакували в районі Дружелюбівки. Зазнали втрат і відійшли, - стверджують у Генштабі.

Advertisement

«На Сіверському напрямку на цей час триває п’ять бойових зіткнень неподалік Роздолівки та Івано-Дар’ївки. Втрат наших позицій не допущено», - йдеться у ранковому зведенні.

Противник атакував на Краматорському та Оріхівському напрямках.

Станом на ранок на Покровському напрямку тривали бойові зіткнення поблизу Сокола та Невельського. На Курахівському напрямку йшли бої поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Водяного.