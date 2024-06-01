Росія не змогла зробити жодного великого прориву під час наступу на Харківському напрямку.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Радіо Свобода.
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Наступ РФ на Харківщині: оцінка генсека НАТО
Напередодні генсек зустрівся з міністрами закордонних справ країн НАТО.
Після перемовин з дипломатами Столтенберг переконаний, що союзники по Альянсу готові й надати підтримувати Україну, щоб вона перемогла і зупинила росіян.
«Війни за своєю природою непередбачувана. Але те, що ми бачили наразі, полягає в тому, що Росія не змогла зробити жодного великого прориву. Її сили досягли незначних територіальних здобутків, але заплатили дуже високу ціну», - сказав Єнс Столтенберг.
За його словами, зараз ЗСУ отримують зброю і боєприпаси від партнерів. Тому, переконаний Столтенберг, «Україна абсолютно може перемогти».
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Удари по території Росії
Генеральний секретар НАТО вкотре наголосив, що Київ повинен мати можливості для захисту від російської агресії. У тому числі бити по цілях на території Росії.
«Згідно з міжнародним правом, самооборона є легітимною, з огляду на те, що робить Україна, тобто вони захищаються самі. А право на самооборону включає також право на нанесення ударів по цілях на території агресора. І це саме те, що Україна повинна мати змогу робити. Не в останню чергу в Харкові, бо там лінія фронту і кордон більш-менш збігаються», - пояснив Столтенберг.