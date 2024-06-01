Президент Володимир Зеленський прибув до Сінгапура.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Президент виступить на конференції «Діалог Шангрі-Ла».

Він назвав захід «ключовим майданчиком для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні».

Візит Зеленського до Сінгапуру

«Відновлення справедливого миру в Україні, гарантування глобальної продовольчої та ядерної безпеки - це завдання Глобального саміту миру у Швейцарії. Саме тому нам важливо буде почути там голос Азійсько-Тихоокеанського регіону», - сказав Зеленський.

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Володимир Зеленський наголосив, що глобальна безпека неможлива, коли Росія ігнорує визнані кордони, міжнародне право й Статут ООН, шантажує голодом та ядерною зброєю.