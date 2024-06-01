Президент Володимир Зеленський прибув до Сінгапура.
Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Президент виступить на конференції «Діалог Шангрі-Ла».
Він назвав захід «ключовим майданчиком для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні».
Візит Зеленського до Сінгапуру
«Відновлення справедливого миру в Україні, гарантування глобальної продовольчої та ядерної безпеки - це завдання Глобального саміту миру у Швейцарії. Саме тому нам важливо буде почути там голос Азійсько-Тихоокеанського регіону», - сказав Зеленський.
Володимир Зеленський наголосив, що глобальна безпека неможлива, коли Росія ігнорує визнані кордони, міжнародне право й Статут ООН, шантажує голодом та ядерною зброєю.
Крім участі в конференції у Зеленського запланована низка зустрічей. Зокрема, з президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом і прем’єр-міністром Лоуренсом Вонгом, міністром оборони США Ллойдом Остіном та сінгапурськими інвесторами.