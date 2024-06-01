Захисник збірної України, футболіст англійського «Арсенала» та амбасадор United24 Олександр Зінченко разом з «Новою поштою» придбає квартиру у Києві для сім’ї переселенців.
Нині родина з двома дітьми живе в орендованій однокімнатній квартирі. Разом з ними тут мешкають ще й дідусь із бабусею.
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Захисник «Арсенала» Зінченко подарує житло дітям-переселенцям
Сашко та Артур - два брати. Разом з родиною вони жили у Бахмуті на Донеччині.
Однак, з початком повномасштабної війни змушені були залишити рідну домівку. Російські снаряди знищили їхній будинок.
Сім'я об'їхала пів України й зрештою залишилася у Києві.
Тут хлопців взяли грати у клуб «Локомотив».
«Олександр Зінченко побачив у цих хлопцях себе, відчув їхній біль і мрії та вирішив допомогти. Разом із Новою поштою він придбає для родини житло у Києві», - розповіли в UNITED24.