На двох гідроелектростанціях через російські обстріли критично пошкоджене обладнання.
Про це повідомили в Укргідроенерго.
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Росіяни обстріляли дві ГЕС
Є влучання в інфраструктуру поруч зі станціями.
Зараз фахівці працюють над ліквідацією наслідків.
Про які саме ГЕС йдеться, у відомстві не уточнили.
Раніше повідомляли, що росіяни атакували обʼєкт енергетичної інфраструктури на Запоріжжі.
Після цього тимчасово перекрили рух греблею ДніпроГЕС.
Масований удар по енергетиці
У ніч на 1 червня російські війська вкотре вдарили по енергосистемі України.
Під прицілом опинилися енергетичні об'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.
У ДТЕК повідомили, що росіяни обстріляли дві теплоелектростанції компанії.
«Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки», - зазначили в ДТЕК.
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Відключення світла
Оновлено 14:15
В Укренерго оновили графік відключення світла на сьогодні.
Обмеження діятимуть по всій Україні з 18:00 до 24:00.
Стосуватимуться вони як побутових, так і промислових споживачів.
Графіки відключення можна подивитися на сайті обленерго.