На двох гідроелектростанціях через російські обстріли критично пошкоджене обладнання. 

Про це повідомили в Укргідроенерго. 

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Росіяни обстріляли дві ГЕС

Є влучання в інфраструктуру поруч зі станціями.

Зараз фахівці працюють над ліквідацією наслідків.

Про які саме ГЕС йдеться, у відомстві не уточнили.

Раніше повідомляли, що росіяни атакували обʼєкт енергетичної інфраструктури на Запоріжжі. 

Після цього тимчасово перекрили рух греблею ДніпроГЕС. 

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Масований удар по енергетиці

У ніч на 1 червня російські війська вкотре вдарили по енергосистемі України. 

Під прицілом опинилися енергетичні об'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

У ДТЕК повідомили, що росіяни обстріляли дві теплоелектростанції компанії.

«Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки», - зазначили в ДТЕК. 

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Відключення світла 

Оновлено 14:15

В Укренерго оновили графік відключення світла на сьогодні. 

Обмеження діятимуть по всій Україні з 18:00 до 24:00.

Стосуватимуться вони як побутових, так і промислових споживачів. 

Графіки відключення можна подивитися на сайті обленерго. 

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