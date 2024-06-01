«Укрзалізниця» попередила про зміни для пасажирів, які їхатимуть до Варшави та Любліна пересадковими поїздами.

З 23 червня пересадка на польський поїзд буде здійснюватися на станції Дорохуськ.

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Новий порядок діятиме до кінця літа. Причина - ремонтні роботи на польській станції Хелм.

Як відбуватиметься пересадка на поїздах до Варшави та Любліна

З 23 червня по 31 серпня поїзди №23 Київ-Хелм, №93/94 Харків-Хелм та №120 Хелм-Дніпро курсуватимуть до/з прикордонної станції Дорохуськ.

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В Укрзалізниці зазначили, що прикордонно-митний контроль для пасажирів, як і раніше, відбуватиметься в поїзді.

Пересадка на польський поїзд до/з Варшави буде здійснюватися на станції Дорохуськ:

Двогрупний поїзд №93/23 Харків/Київ-Дорохуськ прибуватиме на станцію Дорохуськ о 06:45, після чого у поїзді буде проходити прикордонно-митний контроль до 08:15. Пересадковий поїзд до Варшави TLK 25150 вирушатиме з Дорохуська о 08:43 (Хелм 09:31 - 09:36) та прибуватиме на станцію Варшава Всходня о 12:31.

Двогрупний поїзд №120/94 Дорохуськ-Дніпро/Харків буде доступним для посадки на станції Дорохуськ до 11:00, після чого у поїзді розпочнеться проведення контрольних операцій. Пересадковий поїзд з Варшави IC 12100 прибуватиме в Дорохуськ о 09:57 (Хелм 09:34 - 09:40), відправлення з Варшави Центральної о 06:40, Варшави Всходньої о 06:49.

Станція Дорохуськ буде доступна лише для пересадки

В Укрзалізниці наголосили, що пересадка на станції Дорохуськ - це вимушений тимчасовий крок.

Тому станція буде доступна лише для узгодженої пересадки між двома поїздами без можливості покинути станцію іншим видом транспорту (ця опція збережеться на станції Хелм, через яку проїжджатиме пересадковий польський поїзд).

Поїзди №19/20 Київ-Хелм, №119 Дніпро-Хелм, №24 Хелм-Київ курсуватимуть до станції Хелм без змін у розкладі руху.

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Прямий поїзд №67/68 Київ-Варшава-Київ змін також не зазнає.