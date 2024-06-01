«Все, що є замороженим конфліктом, є війною - повільною війною, або повільною окупацією, або замороженим конфліктом між сторонами. І настане мить, коли все це з тієї чи іншої причини розморозиться. Привід окупант знайде завжди», - зазначив президент.

Він вважає, що Росія використає будь-яку паузу на свою користь, аби з новими силами знову атакувати Україну.

За словами президента, росіяни мають перевагу в техніці, але все ж вони відчувають брак досвідчених військових, артилерійських снарядів та ракет.

«Ця пауза їм піде на користь, точно не нам. Вони стануть сильнішими, а після цього, як було в Нормандських домовленостях, він (ворог - ред.) набере сили, і може вам поставити ультиматум - визнати всі території, не бути в Альянсі, забути про євроінтеграцію, і таких умов буде багато», - вважає президент.

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Глава держави нагадав, що під час відсутності активної фази війни на Донбасі до 2022 року на фронті від російських обстрілів гинули люди.