8 та 9 червня у Львові відбудеться ярмарок смаку - визначна подія у гастрономічному світі України.

Це місце, де збираються українські виробники харчової продукції, іноземні гості, представники мереж та охочі відкрити багатогранність смаків українських продуктів.

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Зроблено в Україні

Свою продукцію представлять 50 українських виробників з різних регіонів та близько 20 локальних виробників Львівщини.

На заході можна буде знайти мед, чаї, соки, молочну продукцію, крупи, олію, джеми, м’ясні вироби, вина.

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У 2023 році Львівський ярмарок смаку відвідали більше тисячі гостей.

Цього року організатори обіцяють ще більше смакових відкриттів та захопливих активностей для всіх шанувальників смачних страв, вишуканих сирів та органічних продуктів. Адже ярмарок триватиме протягом двох вихідних днів.

Ярмарок смаку у Львові триватиме 8 та 9 червня

На ярмарку можна буде познайомитися з крафтовими виробниками та виробниками сертифікованих органічних і молочних продуктів.

На відвідувачів чекають:

Дегустації від учасників

Кулінарні майстер-класи

Вікторини зі смачними призами

Розваги для дітей

Львівський ярмарок смаку: де і коли відбудеться

Дата: 8-9 червня 2024 (субота-неділя) з 11:00 до 19:00

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Місце: Львів, вул. Коперника, 17, подвір’я Львівського палацу мистецтв

Вхід вільний.