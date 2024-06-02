«Окремо сторони відзначили важливість дозволу для України використовувати американську зброю для ударів по військових цілях на території Росії в прикордонних з Харківською областю районах», - зазначили на Банковій.

Зустріч відбулася на полях Азійського саміту з питань безпеки «Діалог Шангрі-Ла» в Сінгапурі.

Про це повідомили в Офісі президента.

Президенти України та Індонезії обговорили Формулу миру

З президентом Індонезії Володимир Зеленський обговорив Українську формулу миру.

Володимир Зеленський сподівається, що Індонезія візьме участь у Саміті миру у Швейцарії.

«Ми розраховуємо на підтримку Індонезією суверенітету й територіальної цілісності України», - зазначив президент України.

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Зеленський прибув до Сінгапуру для участі в Азійському безпековому саміті

Володимир Зеленський прибув до Сінгапуру напередодні - для участі в Азійському саміті з питань безпеки «Діалог Шангрі-Ла».

Одним із ключових питань конференції є безпекова допомога Україні.

«Відновлення справедливого миру в Україні, гарантування глобальної продовольчої та ядерної безпеки - це завдання Глобального саміту миру у Швейцарії. Саме тому нам важливо буде почути там голос Азійсько-Тихоокеанського регіону», - сказав Зеленський.