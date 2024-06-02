Президент Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США.
Про це повідомили в Офісі президента.
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Зеленський у Сінгапурі зустрівся з конгресменами США
Зустріч відбулася на полях Азійського саміту з питань безпеки «Діалог Шангрі-Ла» в Сінгапурі.
Сторони обговорили військову підтримку нашої держави, зокрема посилення ППО, а також санкційний тиск на Росію.
«Окремо сторони відзначили важливість дозволу для України використовувати американську зброю для ударів по військових цілях на території Росії в прикордонних з Харківською областю районах», - зазначили на Банковій.
Зеленський зустрівся з очільником Пентагону
Володимир Зеленський також зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном.
Серед тем розмови - поточна ситуація на фронті, оборонні потреби України, посилення системи ППО, коаліція F-16 та підготовка двосторонньої безпекової угоди.
Президенти України та Індонезії обговорили Формулу миру
З президентом Індонезії Володимир Зеленський обговорив Українську формулу миру.
Володимир Зеленський сподівається, що Індонезія візьме участь у Саміті миру у Швейцарії.
«Ми розраховуємо на підтримку Індонезією суверенітету й територіальної цілісності України», - зазначив президент України.
Зеленський прибув до Сінгапуру для участі в Азійському безпековому саміті
Володимир Зеленський прибув до Сінгапуру напередодні - для участі в Азійському саміті з питань безпеки «Діалог Шангрі-Ла».
Одним із ключових питань конференції є безпекова допомога Україні.
«Відновлення справедливого миру в Україні, гарантування глобальної продовольчої та ядерної безпеки - це завдання Глобального саміту миру у Швейцарії. Саме тому нам важливо буде почути там голос Азійсько-Тихоокеанського регіону», - сказав Зеленський.