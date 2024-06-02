Сили ППО збили майже всі «шахеди», якими росіяни атакували Україну цієї ночі.
Українські військові знищили 24 з 25 ударних дронів.
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Про це повідомили в Повітряних силах.
Росіяни запустили «шахеди»: де працювала ППО
Протиповітряна оборона працювала в межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Київської, Хмельницької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Вінницької областей.
Також ворог запустив крилату ракету «Іскандер-К» з території тимчасово окупованого Криму в напрямку Харківської області та С-300 з окупованої Донеччини.
Наслідки нічної атаки
На Миколаївщині сили ППО приземлили одинадцять «шахедів».
Однак, внаслідок падіння уламків загорілися складські приміщення промислового підприємства у Куцурубській громаді.
Ніхто не постраждав.
Опівночі два ударні дрони збили у Нікопольському районі на Дніпропетровщині.