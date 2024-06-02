Сили ППО збили майже всі «шахеди», якими росіяни атакували Україну цієї ночі. 

Українські військові знищили 24 з 25 ударних дронів. 

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Про це повідомили в Повітряних силах. 

Росіяни запустили «шахеди»: де працювала ППО

Протиповітряна оборона працювала в межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Київської, Хмельницької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Вінницької областей.

Також ворог запустив крилату ракету «Іскандер-К» з території тимчасово окупованого Криму в напрямку Харківської області та С-300 з окупованої Донеччини. 

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Наслідки нічної атаки 

На Миколаївщині сили ППО приземлили одинадцять «шахедів». 

Однак, внаслідок падіння уламків загорілися складські приміщення промислового підприємства у Куцурубській громаді. 

Ніхто не постраждав. 

Опівночі два ударні дрони збили у Нікопольському районі на Дніпропетровщині. 

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