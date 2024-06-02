У Києві триває чи не головна подія року для видавців і книголюбів.

Аби потрапити на фестиваль - люди готові стояти у чергах.

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Фото: Олександр Авраменко.

Kyiv Post розповідає про те, яким став третій день «Книжкового арсеналу - 2024».

Фото: Олександр Авраменко.

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