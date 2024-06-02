Житомир – унікальне українське місто. Минулої зими тут майже не було відключень світла. Та й зараз громада не страждає від блекаутів. При цьому батареї впродовж холодної пори були теплі, а суми в платіжках – менші. Місто стало рекордсменом в Україні з впровадження програм енергоефективності та економії ресурсів, і коли почалася велика війна, це стало очевидно. А зекономлені кошти Житомир активно перераховує на ЗСУ і також є одним із лідерів допомоги армії серед міст України.

На перший погляд на війну в Україні, здається, що українські міста страждають від обстрілів, нестачі світла та скорочення бізнесів.

Та насправді вони не лише страждають, а й стрімко покращують свою інфраструктуру за європейськими стандартами, впроваджуючи сучасні технології в галузях енергоефективності, екології та економії ресурсів, як це роблять міста Західної Європи та Скандинавії.

Один із таких прикладів – Житомир. Місто впроваджує енергоефективні проєкти з 2015 року. Для цього 300-тисячного обласного центру, розташованого за 140 кілометрів від Києва, як і для багатьох інших міст, це було не просто модно і сучасно, по-європейськи. За словами мера міста Сергія Сухомлина, це було питанням виживання, тому що старі комунальні мережі зносилися за десятиліття настільки, що на шляху до квартир втрачалося більше води й тепла, ніж доходило.

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«По-перше, ми замінили мережі, тому що навіть за умов найкращого обладнання при втратах тепла в 25-30% через старі мережі воно не працюватиме як слід…… Внаслідок заміни більшості комунальних мереж, у нас втрати в мережі в середньому 4,5%. Це найнижчі в Україні, нормативні по країні у нас 14%», - каже Сергій Сухомлин.

Заміна мереж в усьому місті – це дуже дорого. Але це стало можливим завдяки реформі децентралізації, яку Україна розпочала у 2015 році. Ідея децентралізації полягає в тому, що міста мають право самі розпоряджатися податками, які бізнес платить на їхній території. Раніше система була недемократичною – кожний мер мав просити на своє місто гроші з центрального бюджету, що, на думку диктатора Віктора Януковича, мало робити мерів міст лояльними. Після перемоги Революції Гідності міста отримали можливість не лише розпоряджатися своїми бюджетами, а й самостійно взаємодіяти з міжнародними донорами і залучати грантові кошти. Більшість міст почали лагодити дороги, але Житомир пішов іншим шляхом – тут почали повну заміну комунікацій та реформування комунальної сфери. Хоча зважитися на це було важко, каже мер.

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«Коли ти робиш людям сквер чи дорогу чи тротуар, це популярно, це всім видно, і люди кажуть – от, тільки тендер оголосили, і є результат, це дає рейтинг….. А якщо ти кажеш, що ми 5 років будемо перекопувати місто, міняти мережі, і колись там через кілька років будуть низькі втрати тепла і тому енергетика функціонуватиме краще – це не видно одразу, і це не так популярно», – пояснив Сухомлин.

Але поступово тут модернізували все. Ось нова насосна станція місцевого водоканалу. Замінити старе радянське обладнання не могли 60 років. Тепер тут – нове, німецьке, а автоматика частково українська. Крім того, що працює все безаварійно, місто зекономило дуже багато ресурсів.

«Старе обладнання було майже на межі зносу, і могло зупинитися в будь-який момент. Крім того, ми маємо енергозбереження – на 20% зменшилось споживання електроенергії. Це були грантові кошти уряду Словенії, 2,5 млн євро», – каже Дмитро Ілик, директор комунального підприємства.

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Та на цьому не зупиняються і йдуть далі. В місті будують нові очисні споруди на американські грантові кошти. А щоб усе функціонувало безперебійно, на систему водопостачання планують встановити сонячні батареї – щоб вона мала власне джерело живлення. Систему вже випробували на відділенні екстреної допомоги Обласної лікарні – тепер медичний центр частково живиться від ось цих панелей на даху, каже заступник головного лікаря Василь Багленко.

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«Розрахункова потужність – 36 кВт. Звісно, нам це багато дає. Таке обладнання, як томограф і ангеограф, сонячні панелі, звісно, не витягують, тут вже йдуть у дію дизель-генератори. А вони тягнуть рентген, освітлення на всіх 6 поверхах відділення екстреної допомоги, ліфти, автоклави, для роботи цього обладнання їх вистачає», – розповідає Багленко.

Він впевнений, що заміна мереж і утеплення лікарень, садочків, шкіл не лише робить їх красивішими й комфортнішими, а й дозволяє економити ресурси. Саме так Житомир пережив зиму 2022-2023 року, коли Росія ракетними ударами намагалася знищити українську енергетику – без блекаутів.

«Був графік відключень для всіх міст. Житомир не був виключенням, але ми уникли цього. Коли ми розуміли, що відключення відбудеться, якщо ми не скоротимо споживання на 9 МВт/год, ми просто вночі, коли не піки навантаження, давали в квартири більше тепла, а ближче до 9 ранку ми відключили 25 із 35 котелень, ми відключали подачу води, бо у нас був створений запас води, знімали з маршрутів частину електротранспорту і замінили все вуличне освітлення на більш економне. І ми змогли зменшити споживання якраз на ті 9 МВт, щоб відключення не сталося», – згадує Сухомлин

Електрика – це добре, але тут вирішили децентралізувати й теплопостачання. Як? Дуже просто – збудувати кілька нових високотехнологічних ТЕЦ, які працюють на трусках, яких багато в цьому лісовому регіоні, або брикетах. Одна з таких станцій була закуплена на швейцарські грантові кошти, і тепер живить кілька десятків багатоквартирних будинків міста електрикою та теплом незалежно від постачань ззовні.

«По паливопроводу щепа йде сюди, це все червоне – топка. Котел, який спалює щепу на температурі в 1000 градусів. По чотирьох паливопроводах тепло йде в масляний теплообмінник, а звідти на перший контур турбіни. Там відбувається рекуперація і далі – на повторний термоперехід. Маємо загалом два масляних контури і третій контур теплоносія», – роз'яснює Дмитро Рогожин, керівник теплокомунікаційних мереж Житомира.

Це повноцінна турбіна з генератором, яка займає доволі невелику площу і якою через автоматику керує одна людина, створює в місті енергетичний острів – він не залежить від загальної ситуації з енергетикою в країні.

«Ми закупили за грантові кошти обладнання, а всю ТЕЦ місто будувало саме, все це збудовано житомирянами. Вся автоматизація, логістика, проєкт – усе ми робили самі», – стверджує Рогожин.

До того ж, місто реконструювало старі котельні й доповнює їх мобільними газовими станціями, які дають додаткове тепло та електроенергію. Це робить енергетичну систему міста стабільною, каже інженер однієї з таких станцій Руслан Погребняк.

«МВт электрической энергии и 0,63 тепловой мощности. Мы можем использовать электроэнергию из этой машины и не берем электроэнергию из сети, и таким образом обеспечиваем безопасную работу котельной, и часть тепловой энергии помогаем котельной с нагревом. Во время блекаутов мы с помощью этой станции поддерживаем котельную электрикой и даем тепло в критическую инфраструктуру. Раньше у нас было в этой части города 4 котельных, но благодаря реконструкции мы оставили одну котельную при поддержке этой станции», – говорить Погребняк.

За словами мера, завдяки цим заходам місто споживає вдвічі менше газу, ніж 10 років тому – не 100 мільйонів кубометрів, а 47. А в планах – взагалі споживати 10 і використовувати як паливо сміття. Тим паче, що місто його давно сортує.

«Якщо ми візьмемо школи і садочки – вони використовували в кілька разів більше газу, ніж зараз. Бо зараз ми провели їх термомодернізацію і утеплення стін. Модернізація і заміна мереж, зменшення втрат теж дає ефект. І нарешті, альтернативні джерела тепла і електроенергії. Деревина, теплові насоси, сонячні панелі і наш план на майбутнє – ТЕЦ на переробленому смітті. Місто може саме себе забезпечити паливом», – впевнений мер Житомира.

І це не тільки енергетична незалежність та економія, а й стабільне тепло без втрат і електрика без перебоїв. А крім того – енергетична безпека країни, адже чим менше споживання газу, тим менше його доводиться купувати за кордоном. Не кажучи вже про економію міських коштів. Саме тому Житомир у роки повномасштабної війни став одним із лідерів у допомозі армії. Майже 10% міського бюджету щороку міська рада спрямовує на допомогу Збройним силам.

І Житомир не є одиничним прикладом. Українські міста стрімко модернізують свою інфраструктуру навіть під час війни. Зокрема, активні роботи відбувалися у Звягелі, Вінниці, Львові, Дніпрі, Харкові, Славутичі, Миколаєві, Черкасах і багатьох інших великих центрах, навіть у прифронтових містах Донбасу – Костянтинівці і Краматорську. Україна модернізується і крокує до цивілізованого світу, позбуваючись радянської спадщини, і навіть повномасштабна війна не може це зупинити.