Оновлено 12:30
В Україні скасували екстрені відключення світла.
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Екстрені відключення світла скасували
Всі області України повертаються до графіків лімітів споживання електроенергії.
Вони діятимуть з 18:00 до 24:00.
Зранку діяли екстрені відключення світла
Зранку по всій Україні ввели аварійні відключення світла. Графіки не працювали.
За вказівкою Укренерго екстрені відключення діяли у Києві та області, а також на Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині.
«На жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілів РФ триває. Тому, за вказівкою Укренерго, застосовуються екстрені відключення»,- йдеться в повідомленні ДТЕК.
Водночас генеральний директор компанії-постачальника Yasno Сергій Коваленко у Facebook заявив, що екстрені відключення запровадили по всій країні.
«Екстрені відключення по всій країні… графіки не діють. Будьте обережні», - написав він.
Росіяни атакують українську енергетику
Напередодні російські війська завдали масованого удару по українській енергетиці.
Під прицілом опинилися енергетичні об'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.
У ДТЕК повідомили, що росіяни обстріляли дві теплоелектростанції компанії.
В Укргідроенерго зазначили, що внаслідок обстрілів на двох ГЕС критично пошкоджене обладнання.
За словами очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, Дніпровська ГЕС перебуває в критичному стані. Про виробництво електроенергії наразі там не йдеться.