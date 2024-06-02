Оновлено 12:30

В Україні скасували екстрені відключення світла.

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Екстрені відключення світла скасували

Всі області України повертаються до графіків лімітів споживання електроенергії.

Вони діятимуть з 18:00 до 24:00.

Зранку діяли екстрені відключення світла

Зранку по всій Україні ввели аварійні відключення світла. Графіки не працювали.

За вказівкою Укренерго екстрені відключення діяли у Києві та області, а також на Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині.

«На жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілів РФ триває. Тому, за вказівкою Укренерго, застосовуються екстрені відключення»,- йдеться в повідомленні ДТЕК.

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Водночас генеральний директор компанії-постачальника Yasno Сергій Коваленко у Facebook заявив, що екстрені відключення запровадили по всій країні.

«Екстрені відключення по всій країні… графіки не діють. Будьте обережні», - написав він.

Росіяни атакують українську енергетику

Напередодні російські війська завдали масованого удару по українській енергетиці.

Під прицілом опинилися енергетичні об'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

У ДТЕК повідомили, що росіяни обстріляли дві теплоелектростанції компанії.

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В Укргідроенерго зазначили, що внаслідок обстрілів на двох ГЕС критично пошкоджене обладнання.

За словами очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, Дніпровська ГЕС перебуває в критичному стані. Про виробництво електроенергії наразі там не йдеться.