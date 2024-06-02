Вночі та зранку російські військові вкотре обстріляли Херсон.

Вдарили по Корабельному району міста.

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Армія РФ вдарила по Корабельному району Херсона

Наслідки «прильотів» показала обласна влада.

Через обстріл вщент вигоріли два приватні будинки.

Багато осель пошкоджені.

Ніхто з людей не постраждав.

«Ми були вдома, я була в кімнаті, дитина була на кухні. Дякувати Богу, всі живі», - розповіла місцева мешканка, будинок якої пошкоджений від російської атаки.

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«Стелі, підлоги, меблі, вікна… все побите, все розтрощено», - сказала ще одна жителька.