Вночі та зранку російські військові вкотре обстріляли Херсон. 

Вдарили по Корабельному району міста. 

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Армія РФ вдарила по Корабельному району Херсона

Наслідки «прильотів» показала обласна влада. 

Через обстріл вщент вигоріли два приватні будинки. 

Багато осель пошкоджені. 

Ніхто з людей не постраждав. 

«Ми були вдома, я була в кімнаті, дитина була на кухні. Дякувати Богу, всі живі», - розповіла місцева мешканка, будинок якої пошкоджений від російської атаки. 

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«Стелі, підлоги, меблі, вікна… все побите, все розтрощено», - сказала ще одна жителька. 

На Херсонщині постраждала жінка

Протягом доби російські війська обстрілювали деокуповані території Херсонської області.

Гатили з артилерії, РСЗВ та мінометів. Також запускали безпілотники та завдали ракетного удару. 

Внаслідок обстрілів поранена 50-річна жінка. Її госпіталізували. 

Пошкоджені житлові будинки, адміністративні будівлі, торговельні та медичні заклади.

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