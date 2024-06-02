Вночі та зранку російські військові вкотре обстріляли Херсон.
Вдарили по Корабельному району міста.
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Армія РФ вдарила по Корабельному району Херсона
Наслідки «прильотів» показала обласна влада.
Через обстріл вщент вигоріли два приватні будинки.
Багато осель пошкоджені.
Ніхто з людей не постраждав.
«Ми були вдома, я була в кімнаті, дитина була на кухні. Дякувати Богу, всі живі», - розповіла місцева мешканка, будинок якої пошкоджений від російської атаки.
«Стелі, підлоги, меблі, вікна… все побите, все розтрощено», - сказала ще одна жителька.
На Херсонщині постраждала жінка
Протягом доби російські війська обстрілювали деокуповані території Херсонської області.
Гатили з артилерії, РСЗВ та мінометів. Також запускали безпілотники та завдали ракетного удару.
Внаслідок обстрілів поранена 50-річна жінка. Її госпіталізували.
Пошкоджені житлові будинки, адміністративні будівлі, торговельні та медичні заклади.