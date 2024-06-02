Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що США повинні дозволити Україні бити американською зброєю по військових цілях на території Росії.

Про це йдеться у звіті ISW.

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На думку фахівців, неоднозначна позиція США щодо обмежень на використання Україною зброї для ударів по РФ послаблює спроби ЗСУ стримати росіян.

Удари американською зброєю по території РФ

«Нинішня відсутність ясності щодо обмежень США на використання Україною зброї, наданою США, для нанесення ударів по військових цілях на території Росії позбавляє можливості стримати подальші наступальні зусилля Росії через кордон на півночі України», - пишуть в ISW.

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Директор з питань Європи Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер заявив, що рішення Вашингтона дозволити Україні бити американською зброєю по території РФ стосується не лише Харківської області.

Водночас видання Politico повідомило, що президент США Джо Байден негласно дозволив Україні завдавати ударів по Росії американською зброєю, однак лише біля кордонів Харківщини.

Аналітики припускають, що ці дві заяви свідчать про неоднозначність у підходах США щодо дозволу на удари своєю зброєю по території РФ.

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Фахівці зазначають, що через таку невизначеність США втрачається можливість стримати підготовку Росії до наступальних операцій в інших місцях через кордон на півночі України.

Росія накопичує війська на кордоні з Сумщиною

Українські офіційні особи нещодавно попередили, що війська РФ накопичують сили в Курській та Брянській областях по той бік кордону з Сумською областю. Раніше ISW оцінював, що навіть обмежене угруповання досягне бажаного ефекту - відтягнути ЗСУ з інших напрямків фронту в цей район.

На тлі цього, РФ може розпочати наступальні дії в різних прикордонних районах, якщо буде впевнена, що зможе й надалі перекидати свої війська через кордон, не наражаючись на небезпеку ударів з українського боку.

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Зростання загрози наступу на півночі України вимагатиме від ЗСУ перерозподілу наявних ресурсів для стримування або оборони. Таким чином росіяни можуть отримати можливості на інших ділянках фронту.

Проте, зазначають в ISW, чітке усвідомлення того, що Україна може використати надану США зброю проти концентрації російських військ на території РФ може змінити розрахунки російського командування щодо доцільності таких показових приготувань.

«ISW продовжує оцінювати, що Сполучені Штати повинні дозволити Україні завдавати ударів по всіх легітимних військових цілях в оперативному та глибокому тилу Росії за допомогою наданої США зброї», - підсумували аналітики.