106 країн вже підтвердили свою участь у Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.

Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ на полях азійського саміту з питань безпеки у Сінгапурі.

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За його словами, на конференцію приїде понад 70 лідерів.

США візьмуть участь у Саміті миру на високому рівні

Сполучені штати візьмуть участь у конференції на високому рівні. Однак, хто представлятиме США - наразі невідомо.

«США підтвердили свою участь у Саміті миру на високому рівні. Але поки що немає конкретного підтвердження саме президента Байдена. Але в будь-якому разі, я думаю, що в нас є шанс, що президент буде», - сказав Зеленський.

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Китай відмовляє інші країни їхати на Саміт миру, - Зеленський

На думку Володимира Зеленського, порівнювати позиції США та Китаю щодо Саміту миру не можна.

Адже Пекін не підтвердив своєї участі.

Більше того, за словами президента, Китай працює над тим, щоб інші країни не їхали на Саміт миру.

Більше по темі Зеленський доручив спростити умови встановлення сонячних панелей та акумуляторів Президент України вважає, що усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями.

«І США, варто сказати, хоч би там як, мають контакти з деякими державами, яких залучають брати участь у саміті. Китай же, навпаки, сьогодні працює над тим, щоб країни не приїжджали на Саміт миру. Велика різниця між двома цими позиціями», - пояснив президент.

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Володимир Зеленський вважає, що Китай такими діями фактично підтримує війну, яку Росія розв’язала проти України.

«Можна не допомагати Україні та цивілізованому світу закінчити війну. Але мені здається, зривати Саміт миру, робити кроки на послаблення рівня присутності країн, робити все, щоб деякі лідери не доїхали до Саміту миру, тиснути на них - це точно не наближає мир. І це не тільки підтримка Росії, це фактично підтримка війни», - заявив він.