Подорож це завжди гарна можливість відпочити та перезавантажитися. Усі люблять їздити туди, де гарно, де можна спробувати щось нове чи поринути в незабутню атмосферу. Відпочинок у рідній країні — це чудова можливість вивчити національну культуру, дослідити нові місця та підтримати український бізнес.

Українські Карпати – це чудове місце, яке поєднує в собі мальовничі пейзажі, екстремальні розваги, спокійні прогулянки, унікальну культуру, різноманітну природу та неповторну атмосферу. Тож, шукаючи відпочинок для себе та сім’ї необхідно розглянути це виняткове місце для відпочинку.

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Гірський край - чудове місце, де кожен знайде собі заняття до душі. Ми підготували підбірку цікавих активностей, які можна спробувати в Карпатській місцевості.

Мальовничі пейзажі Карпат

Важко описати словами красу Карпатського краю. Гори, полонини, озера, річки, водоспади та багато іншого можна знайти в цій місцевості.

Водоспади. Понад восьми великих та десяти менших водоспадів можна знайти в Карпатах. Кожен з них розташований у різних районах та місцевостях. Кожен має особливий краєвид, розмір, вигляд та атмосферу. Вони не схожі один на одного, кожен по-особливому зачаровує та надихає.

Понад восьми великих та десяти менших водоспадів можна знайти в Карпатах. Кожен з них розташований у різних районах та місцевостях. Кожен має особливий краєвид, розмір, вигляд та атмосферу. Вони не схожі один на одного, кожен по-особливому зачаровує та надихає. Гори. Особливість та візитна картка Карпат. Без них не обходиться жодна поїздка, адже гірські схили можна побачити всюди. Маленькі та великі, важкі на підйом та з гарним оглядовим майданчиком. Кожен знайде, до душі та фізичного стану, свою вершину. Зазвичай на початку шляху пропонуються різні маршрути за часом та складністю добирання, які маркуються різними кольорами. Кожен обирає відповідний та насолоджується дорогою.

Закинута радіолокаційна станція “Памір”, яка знаходиться на вершині гори Томнатик. Фото: marmar.com.ua

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Річки та озера. У гірській місцевості можна побачити багато озер, а в містах здебільшого переважають річки, які беруть початок у горах чи протікають між ними. За гірськими річками особливо цікаво спостерігати. Кристально чисті, глибоководні, швидкі, холодні та з порогами.

У гірській місцевості можна побачити багато озер, а в містах здебільшого переважають річки, які беруть початок у горах чи протікають між ними. За гірськими річками особливо цікаво спостерігати. Кристально чисті, глибоководні, швидкі, холодні та з порогами. Оглядове колесо. Нещодавно побудували найвище оглядове колесо в Україні в курортному комплексі Буковель. Цей неповторний краєвид з вікна та краса зачаровують. Безпечні кабіни та висота огляду 45 метрів дадуть змогу дорослим і малечі отримати задоволення та незабутні спогади.

Найвище оглядове колесо в Україні. Карпати, Буковель. Фото: bukovel.com

Екстремальні розваги

Часто хочеться спробувати щось нове та неординарне, отримати нові емоції та враження, активно провести час. Карпатські простори можуть подарувати все це. Кожен може знайти пригоди залежно від рівня екстремальності.

Рафтинг. Спортивний сплав гірською річкою. Зазвичай це не дуже екстремальний вид спорту. У надувних човнах (рафтах) розміщуються від 4 до 8 людей разом з інструктором у спеціальному спорядженні, сплавляються річкою з порогами. Ви побачите Карпати з нового ракурсу. Це цікавий та незабутній досвід.

Спортивний сплав гірською річкою. Зазвичай це не дуже екстремальний вид спорту. У надувних човнах (рафтах) розміщуються від 4 до 8 людей разом з інструктором у спеціальному спорядженні, сплавляються річкою з порогами. Ви побачите Карпати з нового ракурсу. Це цікавий та незабутній досвід. Байдарки. Цей сплав гірською річкою підійде для більш екстремальних та досвідчених людей. У байдарці розміщується одна, рідше дві людини. З байдарок відкривається чудовий краєвид, а швидкість додає лише особливого пригодницького колориту.

Сплав на байдарках по річці Черемоші. Фото: hatarizba.com.ua

Квадроцикли. Це чудове поєднання характеристик позашляховика та маневреності мотоцикла. Можна обирати різні маршрути залежно від складності та протяжності. Це чудова можливість відчути себе екстремальним водієм.

Катання на квадроциклах по гірській місцевості. Фото: kvadro-extreme.com.ua

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Родельбан. Це різновид транспортного засобу, що призначений для швидкісного спуску в гірській місцевості. Це певний прототип кабіни кабріолета, який спускається спеціальним треком. Іншими словами це, як американські горки, але безпечніші та цікавіші.

Це різновид транспортного засобу, що призначений для швидкісного спуску в гірській місцевості. Це певний прототип кабіни кабріолета, який спускається спеціальним треком. Іншими словами це, як американські горки, але безпечніші та цікавіші. Екстрим-парк (мотузковий парк). Це місце розваг для дорослих і дітей, де необхідно проходити різні перешкоди та маршрути над землею. Там можна побачити: тарзанки, гойдалки, сходи та мости. На місці видається все необхідне спорядження та страхування.

Це місце розваг для дорослих і дітей, де необхідно проходити різні перешкоди та маршрути над землею. Там можна побачити: тарзанки, гойдалки, сходи та мости. На місці видається все необхідне спорядження та страхування. Аквапарк. Водний парк у самому серці Карпат. Тут можна насолодитися різними водними розвагами незалежно від віку. Кожен член сім’ї зможе обрати розвагу саме для себе. Там можна знайти: басейни, атракціони, квести, спа, термальні води та багато іншого.

Відпочинок для душі у Карпатах

Після важких робочих тижнів хочеться спокійного відпочинку для душі й тіла, втекти від метушні та нічого не робити. З цими бажаннями так само впораються Карпати.

Глемпінг. Це новий різновид відпочинку. Глемпінг походить від поєднання слів гламурний та кемпінг. Тобто, комфортабельний кемпінг (життя в наметах). Це чудове поєднання готельної розкоші та пригодницького відпочинку. Зазвичай з мальовничими краєвидами.

Світанок в глемпінгу. Мальовничий краєвид, єднання з природою та неймовірні спогади. Фото: Лія Власюк

Парк історії та землі UNDERHILL. Сюди можна приїжджати на цілий день. На території ви знайдете: контактний зоопарк, дитячий майданчик, спортивний майданчик, ресторан, фуд-корт, музей цивілізації, портал майбутнього та багато іншого. Також можна замовити цікаву екскурсію. Поруч розташований готельний комплекс із басейном та спа, де так само можна насолодитися відпочинком та гарно провести час.

Сюди можна приїжджати на цілий день. На території ви знайдете: контактний зоопарк, дитячий майданчик, спортивний майданчик, ресторан, фуд-корт, музей цивілізації, портал майбутнього та багато іншого. Також можна замовити цікаву екскурсію. Поруч розташований готельний комплекс із басейном та спа, де так само можна насолодитися відпочинком та гарно провести час. VODA club. Унікальний трьох поверховий комплекс з різними послугами. Неповторний відпочинок біля води на фоні гірської місцевості. Велика тераса, джакузі, різноманітні басейни, бар, аніматори та безліч водних розваг можна спробувати на території клубу.

VODA club. Відпочинок біля озера на фоні гір. Фото: bukovel.com

Спадщина минулого

Традиції та культура наших предків впливають на наше сьогодення. Історію своєї країни необхідно знати та вивчати. Побачити і відчути звичаї та побут наших предків, дуже цікаво та корисно

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Гастрономія. Багато різних закладів зосереджені на приготуванні смачних, ароматних та автентичних страв. Багато з них, навіть подають їжу зі стародавнього посуду, щоб найбільше передати колорит тих часів.

Карпатський заклад, який дає можливість поринути в автентичну гуцульську культуру. Фото: Лія Власюк

Гуцул ленд. Етнопарк розташований у Буковелі. Там можна побачити побут гуцулів, почути захоплюючі історії із життя бойків та лемків. Хороша можливість відчути та спробувати на собі атмосферу жителів Українських Карпат.

Етнопарк розташований у Буковелі. Там можна побачити побут гуцулів, почути захоплюючі історії із життя бойків та лемків. Хороша можливість відчути та спробувати на собі атмосферу жителів Українських Карпат. Дідова аптека. У музеї можна продегустувати карпатські чаї та настоянки, почути розповідь про гуцульських знахарів та придбати різні сувеніри.

Вид з вершини гори Хом'як. Фото: Лія Власюк

Загальні рекомендації

Для того, щоб відпочинок вийшов якісним та цікавим, необхідно запланувати все завчасно.

Житло. Найперше необхідно продумати, де ви будете ночувати. Обравши дати відпочинку необхідно почати дивитися готелі. Можна скористатися додатками для бронювання житла, сайтами готелів, або ж рекомендаціями друзів. Курортний комплекс «Буковель» це не єдине місце для відпочинку. Налічується багато різних карпатських селищ, де можна винайняти житло. Найголовніше, обирайте місце, де вам буде подобатися.

Найперше необхідно продумати, де ви будете ночувати. Обравши дати відпочинку необхідно почати дивитися готелі. Можна скористатися додатками для бронювання житла, сайтами готелів, або ж рекомендаціями друзів. Курортний комплекс «Буковель» це не єдине місце для відпочинку. Налічується багато різних карпатських селищ, де можна винайняти житло. Найголовніше, обирайте місце, де вам буде подобатися. Проїзд. Квитки на потяг у західному напрямку швидко розходяться. Якщо ви добиратиметесь залізницею, необхідно враховувати, що квитки надходять у продаж за 20 днів до відправлення потяга. На автобус квитки можна придбати через різні сайти, там ситуація відрізняється, залежно від перевізника та дати. Подбайте про те, щоб завчасно купити квитки на місця, що вам подобаються. Якщо ви їдете машиною, то передивіться різні маршрути вдома та оберіть найкращий. Враховуйте час поїздки, зупинку на заправку, перепочинок та комендантську годину в різних регіонах України.

Квитки на потяг у західному напрямку швидко розходяться. Якщо ви добиратиметесь залізницею, необхідно враховувати, що квитки надходять у продаж за 20 днів до відправлення потяга. На автобус квитки можна придбати через різні сайти, там ситуація відрізняється, залежно від перевізника та дати. Подбайте про те, щоб завчасно купити квитки на місця, що вам подобаються. Якщо ви їдете машиною, то передивіться різні маршрути вдома та оберіть найкращий. Враховуйте час поїздки, зупинку на заправку, перепочинок та комендантську годину в різних регіонах України. Розваги. Майже в усіх готелях та будиночках у Карпатах вам можуть пропонувати різні розваги та екскурсії. Можна обрати завчасно, що саме відвідати. Можна вирішити вже на місці. Необхідно враховувати трансфер до розваг. Таксі в тій місцевості може коштувати дорого. Якщо ж брати тури, то проїзд зазвичай входить у вартість.

Гірські схили Карпатського краю. Фото: Лія Власюк

Карпати – це унікальне місце відпочинку. Кожен може знайти собі заняття до душі та фінансових можливостей. Активні люди тут точно не занудьгують, адже завжди є що обрати та, що спробувати. Втомлена душа знайде спокій та насолоду в єднанні з природою. Великі та малі сім’ї зможуть знайти свій ідеальний комплекс для проживання, розваги та відпочинку. Велич, краса та неповторність Карпатського краю з кожним разом усе більше зачаровує та спонукає повертатися знов і знов.