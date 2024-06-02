З початку доби на фронті відбулось 38 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу станом на 13:00.

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Російські війська продовжують активні дії на Покровському напрямку. Наразі тут найскладніша ситуація.

Покровський напрямок залишається найгарячішим

На цій ділянці фронту війська РФ 13 разів намагалися покращити тактичне положення.

Українські захисники вже відбили сім атак.

«Найгарячіше наразі в районі села Сокіл Донецької області - там тривають бої в трьох локаціях. Крім того, продовжується відбиття атак ворога біля Новоолександрівки, Уманського та Яснобродівки», - розповіли про ситуацію в Генштабі станом на 13:00.

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Окупанти намагаються витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій в районі Красногорівки. Там триває бойове зіткнення триває.

Також росіяни й надалі прагнуть просунутися у напрямку Старомайорського. Однак, Сили оборони відбили атаки.

Ворог намагався просунутись біля Стариці на Харківщині

Армія РФ бомбардує прикордонні населені пункти на півночі Харківщини.

Наразі відбулась одна спроба окупантів просунутись у районі села Стариця.

Сьогодні росіяни розпочали атаки в районах Дружелюбівки й Невського на Куп’янському напрямку.

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«Ворог активно застосовує авіацію - п’ять КАБів скинув протягом трьох авіаударів по районах Степової Новоселівки, Борівського та Андріївки», - зазначили в штабі.

Тривають бойові дії біля Роздолівки та Виїмки на Сіверському напрямку.