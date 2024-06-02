За повідомленнями місцевих медіа, перед пожежею було чути вибух.

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Російські ЗМІ пишуть, що загорівся резервуар на заводі «Лукойлу».

У російському місті Ухта, Республіка Комі, виникла пожежа на нафтопереробному заводі.

Як повідомила влада Комі, підприємство розташоване за чотири кілометри від Ухти. Однак, про який саме НПЗ йдеться - не уточнюється.

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Місцева влада стверджує, що займання сталося при виконанні технічних планових робіт і версія атаки безпілотників начебто не розглядається.

«За попередніми даними, причиною того, що сталося, стало недотримання правил технічної безпеки», - повідомив керівник регіону.