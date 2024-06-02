У російському місті Ухта, Республіка Комі, виникла пожежа на нафтопереробному заводі.
Російські ЗМІ пишуть, що загорівся резервуар на заводі «Лукойлу».
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У російській Ухті загорівся нафтопереробний завод
За повідомленнями місцевих медіа, перед пожежею було чути вибух.
Спалахнув резервуар обʼємом 10 тисяч кубічних метрів. Пожежу гасили понад 70 співробітники МНС Росії.
Як повідомила влада Комі, підприємство розташоване за чотири кілометри від Ухти. Однак, про який саме НПЗ йдеться - не уточнюється.
Місцева влада стверджує, що займання сталося при виконанні технічних планових робіт і версія атаки безпілотників начебто не розглядається.
«За попередніми даними, причиною того, що сталося, стало недотримання правил технічної безпеки», - повідомив керівник регіону.
ЗМІ писали про двох загиблих - це працівників підрядної організації заводу. Офіційної інформації про це наразі немає.
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Влада республіки повідомляє лише про трьох постраждалих.