У Празі російськомовні іноземці напали на волонтерів, які збирали гроші для України.
Сталося це у центрі міста, пише Укрінформ.
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Відповідне відео оприлюднив один із волонтерів.
У Празі напали на українських волонтерів
На записі видно, як чоловік та жінка, які розмовляли російською, збираються напасти на волонтерів.
У якийсь момент чоловік каже німецькою мовою з російським акцентом, що «він німець».
Я чесно кажучи мутно пам‘ятаю, як все проходило— No Name (@_Nameless_Mira) June 1, 2024
І в який саме момент вибили мій телефон з рук (після чого я вже роз‘ярилась)
Друге відео хлопця чеха pic.twitter.com/9rjP1PsyB5
Поліція підтвердила, що їхні співробітники прибули на Староміську площу через конфлікт між двома групами іноземців.
«Слідчі у кримінальних справах розслідують обставини події та з'ясовують, що сталося», - повідомили в поліції. Там уточнили, що нікого не затримували.
Пізніше одна з активісток написала українською мовою: «Я побилася з росіянкою в центрі Праги. У тріщинах телефону кров, вся сорочка в крові».
З відео зрозуміло, що інцидент стався поблизу стенду, що належить організації, яка працює в Чехії для підтримки та збору грошей для України.