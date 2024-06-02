У якийсь момент чоловік каже німецькою мовою з російським акцентом, що «він німець».

На записі видно, як чоловік та жінка, які розмовляли російською, збираються напасти на волонтерів.

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Сталося це у центрі міста, пише Укрінформ.

У Празі російськомовні іноземці напали на волонтерів, які збирали гроші для України.

Я чесно кажучи мутно пам‘ятаю, як все проходило І в який саме момент вибили мій телефон з рук (після чого я вже роз‘ярилась) Друге відео хлопця чеха pic.twitter.com/9rjP1PsyB5

Поліція підтвердила, що їхні співробітники прибули на Староміську площу через конфлікт між двома групами іноземців.

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«Слідчі у кримінальних справах розслідують обставини події та з'ясовують, що сталося», - повідомили в поліції. Там уточнили, що нікого не затримували.

Пізніше одна з активісток написала українською мовою: «Я побилася з росіянкою в центрі Праги. У тріщинах телефону кров, вся сорочка в крові».