У Празі російськомовні іноземці напали на волонтерів, які збирали гроші для України.

Сталося це у центрі міста, пише Укрінформ. 

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Відповідне відео оприлюднив один із волонтерів. 

У Празі напали на українських волонтерів

На записі видно, як чоловік та жінка, які розмовляли російською, збираються напасти на волонтерів.

У якийсь момент чоловік каже німецькою мовою з російським акцентом, що «він німець».

Поліція підтвердила, що їхні співробітники прибули на Староміську площу через конфлікт між двома групами іноземців.

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«Слідчі у кримінальних справах розслідують обставини події та з'ясовують, що сталося», - повідомили в поліції. Там уточнили, що нікого не затримували. 

Пізніше одна з активісток написала українською мовою: «Я побилася з росіянкою в центрі Праги. У тріщинах телефону кров, вся сорочка в крові».

З відео зрозуміло, що інцидент стався поблизу стенду, що належить організації, яка працює в Чехії для підтримки та збору грошей для України. 

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