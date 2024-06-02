Військові показали, як виглядає знищений росіянами Вовчанськ на півночі Харківської області.

Відео опублікувала об'єднана штурмова бригада Нацполіції «Лють».

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Як виглядає Вовчанськ після російських обстрілів

На кадрах з висоти пташиного польоту видно, що росіяни практично зруйнували місто.

Там не залишилося вцілілої будівлі.

ЗСУ контролюють 70% Вовчанська, - ОСУВ «Хортиця»

Українські військові контролюють близько 70% Вовчанська. Там тривають запеклі бої з окупантами.

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Про це напередодні повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин.

«Щодо Вовчанська - понад 70% міста контролюється Силами оборони. Тривають вуличні бої. Наші захисники повністю тримають ситуацію на тому напрямку. Не дають російській армії закріпитися», - розповів Волошин.

Ситуація на фронті

Найгарячішим напрямком на фронті залишається Покровський. На цій ділянці війська РФ 13 разів намагалися покращити тактичне положення.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу станом на 13:00.

У районі села Сокіл Донецької області бої тривали одразу в трьох локаціях.

Окупанти намагаються витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій в районі Красногорівки та просунутися у напрямку Старомайорського.

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Також росіяни спробували просунутись біля Стариці на Харківщині.

Сьогодні армія РФ розпочала атаки в районах Дружелюбівки й Невського на Куп’янському напрямку.