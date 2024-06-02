Військові показали, як виглядає знищений росіянами Вовчанськ на півночі Харківської області.
Відео опублікувала об'єднана штурмова бригада Нацполіції «Лють».
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Як виглядає Вовчанськ після російських обстрілів
На кадрах з висоти пташиного польоту видно, що росіяни практично зруйнували місто.
Там не залишилося вцілілої будівлі.
ЗСУ контролюють 70% Вовчанська, - ОСУВ «Хортиця»
Українські військові контролюють близько 70% Вовчанська. Там тривають запеклі бої з окупантами.
Про це напередодні повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин.
«Щодо Вовчанська - понад 70% міста контролюється Силами оборони. Тривають вуличні бої. Наші захисники повністю тримають ситуацію на тому напрямку. Не дають російській армії закріпитися», - розповів Волошин.
Ситуація на фронті
Найгарячішим напрямком на фронті залишається Покровський. На цій ділянці війська РФ 13 разів намагалися покращити тактичне положення.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу станом на 13:00.
У районі села Сокіл Донецької області бої тривали одразу в трьох локаціях.
Окупанти намагаються витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій в районі Красногорівки та просунутися у напрямку Старомайорського.
Також росіяни спробували просунутись біля Стариці на Харківщині.
Сьогодні армія РФ розпочала атаки в районах Дружелюбівки й Невського на Куп’янському напрямку.