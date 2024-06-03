РФ упродовж доби 420 разів атакувала Запорізьку область.

Про це написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

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РФ обстріляла Запорізьку область

"Впродовж доби окупанти 420 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", – зазначив Федоров.

Для комбінованого обстрілу росіяни використали 178 БпЛА різних типів і здійснили 15 обстрілів із РСЗВ та 224 з артилерії.

За словами Федорова, надійшли 4 повідомлення про руйнування житла, але мирне населення не постраждало.

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Як повідомляє очільник ОВА, під обстріли потрапили Новоандріївка, Малинівка, Гуляйполе, Роботине, Мала Токмачка, Нове Запоріжжя (Пологівський район), Степногірськ і Левадне.

Обстріл РФ Запоріжжя

Нагадаємо, що 29 травня російська армія за добу обстріляла територію Запорізького регіону 296 разів.

Про це також інформував Іван Федоров у Телеграм.

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Надійшли 9 повідомлень про руйнування житла.

Як зазначалося, для обстрілу ворожі сили використали 79 БпЛА різних типів і здійснили 5 обстрілів із РСЗВ та 212 із артилерії.

Надійшли 7 повідомлень про руйнування житла внаслідок обстрілів, але мирні жителі не постраждали.

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