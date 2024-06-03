Російські війська вдарили по Херсонщині, через що пошкоджені 7 приватних будинків.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграм.
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РФ обстріляла Херсонщину
"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Токарівка, Дудчани, Антонівка, Кізомис, Берислав, Новокаїри, Іванівка, Інгулець, Ольгівка, Тягинка, Новотягинка, Берегове, Інженерне, Понятівка та місто Херсон. Авіаційні удари КАБами ворог наніс по Бериславському і Херсонському районах", – зазначив Прокудін.
За словами очільника ОВА, російські сили поцілили в житлові квартали населених пунктів Херсонщини, зокрема пошкоджені 7 приватних будинків, медичний заклад, газогін та приватний автомобіль.
"Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає", – зазначив голова Херсонської ОВА.
Росіяни обстріляли Херсон та область
Нагадаємо, що 2 червня армія РФ укотре обстріляла Херсонщину.
Як повідомлялося, через обстріл вщент вигоріли два приватні будинки.
Внаслідок обстрілів поранена 50-річна жінка.
Для атаки ворожі сили використали артилерію, РСЗВ та міномети, а також БпЛА та ракети.