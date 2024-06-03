Російські війська вдарили по Херсонщині, через що пошкоджені 7 приватних будинків.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграм.

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РФ обстріляла Херсонщину

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Токарівка, Дудчани, Антонівка, Кізомис, Берислав, Новокаїри, Іванівка, Інгулець, Ольгівка, Тягинка, Новотягинка, Берегове, Інженерне, Понятівка та місто Херсон. Авіаційні удари КАБами ворог наніс по Бериславському і Херсонському районах", – зазначив Прокудін.

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За словами очільника ОВА, російські сили поцілили в житлові квартали населених пунктів Херсонщини, зокрема пошкоджені 7 приватних будинків, медичний заклад, газогін та приватний автомобіль.

"Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає", – зазначив голова Херсонської ОВА.