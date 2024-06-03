Після останньої серії ударів російських ракет і дронів по об’єктах електроенергетики України її головний оператор, компанія Укренерго оголосила про обмеження подачі електроенергії в усіх областях, встановивши поденні ліміти споживання для кожного міста / району.
Від 00:00 годин понеділка діють ліміти споживання для промислових і побутових споживачів. Подача електроенергії об’єктам критичної інфраструктури не обмежується.
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В разі перевищення лімітів обленерго можуть за необхідності вводити погодинні графіки відключень. У найбільшій енергетичній компанії України DTEK підрахували, на скільки в середньому буде урізана подача електроенергії до окремо взятого бізнесу чи помешкання.
У ДТЕК повідомили, що виділених Укренерго лімітів вистачить на покриття 80% потреб Києва, 68% Київщини, 74% Одещини, 84% Донеччини.
У суботу міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив, що російські ракети вдарили по електростанціях у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях; державний регулятор гідроенергетики Укргідроенерго повідомив про критичні пошкодження обладнання двох ГЕС; DTEK – про серйозні пошкодження двох ТЕС.
«Українські офіційні особи також повідомили про пошкодження об’єктів критичної інфраструктури та об’єктів енергетики в Харківській, Львівській, Вінницькій, Одеській та Херсонській областях і в місті Запоріжжя», – написав Інститут вивчення війни (ISW), зазначивши, що окрім енергетичної інфраструктури постраждали також об’єкти цивільної інфраструктури та культурної спадщини.
Агенція Reuters повідомила, що такими ударами Росія вже завдала енергетичному сектору України збитків на суму понад мільярд доларів США, в результаті чого країна втратила 8 ГВт генеруючих потужностей.
Виступаючи в сесійній залі Верховної Ради, Галущенко сказав, що йдуть переговори з Європейським Союзом про збільшення імпорту електроенергії. Наразі Україна може імпортувати з ЄС не більше 1,7 ГВт одночасно.
Відео знущань росіян над українськими військовополоненими
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), в якому навів нові факти знущань росіян над українськими військовополоненими, що є порушенням Женевських конвенцій.
«Мережею шириться відео, на якому російські військові знущаються з українських військовополонених. Попередньо, це сталося на Харківському напрямку, де росіяни намагаються вести наступальні дії, – написав Лубінець. – На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу. На жаль, таке поводження з українськими військовополоненими – не виняток з правил, а звична тактика для окупантів. Звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, аби вони задокументували факт знущання. Це стане черговим доповненням доказової бази для майбутнього трибуналу над злочинцями», – написав омбудсмен.
Омбудсмен Дмитро Лубінець опублікував відео з соцмереж, на якому зафіксовано знущання з українських полонених, імовірно, на Харківському напрямку pic.twitter.com/5Or4OtcDbf— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 2, 2024
Британські аналітики вважають, що після успішних ударів по російській ППО в Криму за справу візьмуться F-16
В опублікованій у неділю статті «Україна б’є Росію в Криму» британський щотижневик написав, що півострів, який Росія анексувала в 2014 році, став «смертельною пасткою для кремлівських сил».
«Україна вже продемонструвала, на що здатні британські та французькі крилаті ракети Storm Shadow і SCALP, а також власні морські дрони, якими вона уразила російські військові кораблі, зокрема, великі десантні, які перевозили військову техніку, боєприпаси й особовий склад, і більшість із яких були знищені. Дронами й ракетами Україна вже вивела з ладу аж половину колись могутнього Чорноморського флоту Росії, – написав The Economist.
– Але тепер Україна застосовує смертоносне поєднання американських ракет ATACMS і дронів, які стають дедалі «розумнішими», для систематичного зменшення спроможностей російської ППО в Криму і для ударів по російських авіабазах, критичних логістичних лініях і промислових об’єктах. [Британський експерт військової стратегії] Сер Лоуренс Фрідман вважає, що зусилля зі знищення засобів російської протиповітряної оборони можуть бути частиною підготовки до очікуваного прибуття перших партій винищувачів F-16 із Європи».
Генерали, яких цитує The Economist, сказали, що розміщеним у Криму російським силам і засобам «нікуди сховатися», бо кожний їхній рух відстежується, а Керченський міст – «приречений» і буде зруйнований, коли прийде час.
Минулими вихідними американський інтернет-журнал Business Insider опублікував відео успішних ударів по Чорноморському флоту РФ, які «трансформували ведення сучасної війни»:
Бельгія обмежує Україну в застосуванні переданих їй літаків F-16, а Голландія дає їй карт-бланш
Західні союзники, які раніше дозволяли Києву бити наданими йому ракетами виключно по цілях у межах кордонів України, віднедавна почали потроху знімати такі обмеження, останні приклади – Німеччина і США.
Виникає питання: як бути з багатоцільовими винищувачами F-16, які невдовзі має отримати Україна? Це одне з питань, які ускладнюють Києву планування подальших військових дій.
Прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо уточнив минулого тижня, що військову допомогу, отриману від його країни, в тому числі довгоочікувані F-16. «Збройні сили України зможуть використовувати лише на території України».
Все, що вказано в угоді – військова техніка, обладнання, матеріали – Збройні сили України повинні використовувати на українській території. Ми підписали таку угоду», – заявив Де Кроо на спільній пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським.
(Щоправда, минулими вихідними аналітики ISW зазначили, що «з заяви Де Кроо неясно, чи дозволить Бельгія Україні використовувати передані їй літаки F-16 для завдання ударів по російській території з власного повітряного простору».)
З іншого боку, офіційні особи Нідерландів не накладають таких обмежень. У п’ятницю міністерка оборони Кайса Оллонґрен сказала, що уряд її країни не обмежує Україну у застосуванні наданих їй F-16, і що Україна може використовувати їх «над територією і на території Росії», дотримуючись норм Статті 51 Статуту ООН і міжнародного гуманітарного права.
ISW зазначає: «Згідно Статті 51 Статуту ООН, «даний Статут жодним чином не зачіпає невід’ємного права на індивідуальну або колективну самооборону, якщо відбудеться збройний напад на Члена Організації», а отже удари України по російській території в контексті вторгнення Росії є частиною невід’ємного права України на самооборону».
«Через постійні зміни в політиці Західних урядів щодо F-16 Україна буде змушена враховувати, які саме літаки її Збройні сили можуть, а які не можуть застосовувати для тих чи інших ударів, і це ускладнить планування і проведення операцій з використанням літаків F-16», – зазначають аналітики ISW.