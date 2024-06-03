Після останньої серії ударів російських ракет і дронів по об’єктах електроенергетики України її головний оператор, компанія Укренерго оголосила про обмеження подачі електроенергії в усіх областях, встановивши поденні ліміти споживання для кожного міста / району.

Від 00:00 годин понеділка діють ліміти споживання для промислових і побутових споживачів. Подача електроенергії об’єктам критичної інфраструктури не обмежується.

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В разі перевищення лімітів обленерго можуть за необхідності вводити погодинні графіки відключень. У найбільшій енергетичній компанії України DTEK підрахували, на скільки в середньому буде урізана подача електроенергії до окремо взятого бізнесу чи помешкання.

У ДТЕК повідомили, що виділених Укренерго лімітів вистачить на покриття 80% потреб Києва, 68% Київщини, 74% Одещини, 84% Донеччини.

У суботу міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив, що російські ракети вдарили по електростанціях у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях; державний регулятор гідроенергетики Укргідроенерго повідомив про критичні пошкодження обладнання двох ГЕС; DTEK – про серйозні пошкодження двох ТЕС.

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«Українські офіційні особи також повідомили про пошкодження об’єктів критичної інфраструктури та об’єктів енергетики в Харківській, Львівській, Вінницькій, Одеській та Херсонській областях і в місті Запоріжжя», – написав Інститут вивчення війни (ISW), зазначивши, що окрім енергетичної інфраструктури постраждали також об’єкти цивільної інфраструктури та культурної спадщини.

Агенція Reuters повідомила, що такими ударами Росія вже завдала енергетичному сектору України збитків на суму понад мільярд доларів США, в результаті чого країна втратила 8 ГВт генеруючих потужностей.

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Виступаючи в сесійній залі Верховної Ради, Галущенко сказав, що йдуть переговори з Європейським Союзом про збільшення імпорту електроенергії. Наразі Україна може імпортувати з ЄС не більше 1,7 ГВт одночасно.