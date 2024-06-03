Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що надання західних систем ППО та зняття обмежень на здатність України бити по цілях у Росії дадуть можливість захистити Харків.
Про це зазначається у черговому звіті від ISW.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Україна зможе захистити Харків завдяки ППО та дозволу завдавати ударів по цілях на території РФ
Як нагадали в Інституті, десяток західних країн нещодавно частково або повністю зняли обмеження на використання Україною західної зброї для завдання ударів по військових об’єктах на території РФ.
"Ці зміни в політиці дозволять українським силам використовувати системи, надані Заходом, для завдання ударів по російських вогневих точках і плацдармах на прикордонних територіях і в повітряному просторі Росії", – пояснюють у звіті.
Також аналітики нагадали, що в лютому 2024 року українські війська збили низку російських військових літаків, багато з яких завдавали бомбових ударів у напрямку Авдіївки.
Армія РФ завдала ударів по Харкову: є поранені
"Здатність українських сил збивати російські військові літаки у прифронтовій зоні вказує на те, що українські сили, ймовірно, зможуть повторити той же ефект за допомогою як українських, так і західних систем для захисту північної частини Харківської області та міста Харкова від російських ударів керованими авіабомбами, що запускаються з повітряного простору Росії", – додають в ІSW.
США дозволили бити по російських цілях на Харківщині
Нагадаємо, що США дозволити українським військам застосовувати на Харківщині далекобійну зброю для ураження цілей на території РФ.
Про це повідомляв Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian.
Як зазначив Зеленський, після місяців лобіювання США зробили крок – уперше дозволили українським військовим використовувати деякі види зброї американського виробництва для ударів по цілях на території Росії, щоб захистити Харків. Без цього дозволу інші союзники, наприклад Велика Британія, також могли б не дозволити Україні використовувати свою зброю великої дальності.