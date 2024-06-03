Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що надання західних систем ППО та зняття обмежень на здатність України бити по цілях у Росії дадуть можливість захистити Харків.

Про це зазначається у черговому звіті від ISW.

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Україна зможе захистити Харків завдяки ППО та дозволу завдавати ударів по цілях на території РФ

Як нагадали в Інституті, десяток західних країн нещодавно частково або повністю зняли обмеження на використання Україною західної зброї для завдання ударів по військових об’єктах на території РФ.

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"Ці зміни в політиці дозволять українським силам використовувати системи, надані Заходом, для завдання ударів по російських вогневих точках і плацдармах на прикордонних територіях і в повітряному просторі Росії", – пояснюють у звіті.

Також аналітики нагадали, що в лютому 2024 року українські війська збили низку російських військових літаків, багато з яких завдавали бомбових ударів у напрямку Авдіївки.

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"Здатність українських сил збивати російські військові літаки у прифронтовій зоні вказує на те, що українські сили, ймовірно, зможуть повторити той же ефект за допомогою як українських, так і західних систем для захисту північної частини Харківської області та міста Харкова від російських ударів керованими авіабомбами, що запускаються з повітряного простору Росії", – додають в ІSW.

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США дозволили бити по російських цілях на Харківщині

Нагадаємо, що США дозволити українським військам застосовувати на Харківщині далекобійну зброю для ураження цілей на території РФ.

Про це повідомляв Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian.

Як зазначив Зеленський, після місяців лобіювання США зробили крок – уперше дозволили українським військовим використовувати деякі види зброї американського виробництва для ударів по цілях на території Росії, щоб захистити Харків. Без цього дозволу інші союзники, наприклад Велика Британія, також могли б не дозволити Україні використовувати свою зброю великої дальності.

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