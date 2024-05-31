Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian розповів про те, що США дозволити українським військам застосовувати на Харківщині далекобійну зброю для ураження цілей на території РФ.

США дозволили українцям бити їхньою зброєю по цілям на території РФ

У четвер ввечері стало відомо, що після місяців лобіювання США зробили невеликий, але символічний крок – і вперше дозволили українським військовим використовувати деякі види зброї американського виробництва для ударів по цілям на території Росії, щоб захистити Харків.

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"Україні потрібно мати можливість використовувати "потужну" зброю великої дальності, яка могла б вражати цілі на російській території – червону лінію, яку Білий дім відмовлявся перетнути", – пояснив The Guardian Президент України.

Як наголосив Зеленський, без цього "зеленого світла" інші союзники, наприклад Велика Британія, також могли б не дозволити Україні використовувати свою зброю великої дальності.

Більше по темі Байден пообіцяв підтримувати Україну, але про відправку військ не йдеться Президент США вкотре повторив, що американські військові не воюватимуть в Україні.

Рішення дозволяє Україні використовувати надані США HIMARS для ударів по російській піхоті й центрах управління. Водночас Україна все одно не зможе використовувати систему далекого радіусу дії ATACAMS по території Росії.

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Також Президент додав, що нове озброєння США досі не надійшло в достатній кількості для оснащення додаткових українських бригад на північному сході, куди просувається Росія.

Зеленський хоче використовувати зброю великої дальності, таку як британські ракети Storm Shadow. Проте, незважаючи на повідомлення про нібито дозвіл, Велика Британія не дала "100% згоди" на це. За припущеннями Президента України, британський уряд чекає на подібне рішення від американців.

"Остаточне рішення Великої Британії та інших партнерів залежить від "консенсусу", причому позиція Вашингтона є вирішальною", – наголосив Володимир Зеленський.

США можуть змінити політику ставлення до ударів України по Росії

Під час під час зустрічі із президенткою Молдови Майєю Санду в Кишиневі Держсекретар Ентоні Дж. Блінкен, уряд США адаптується до умов війни між Росією та Україною.

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Як зазначав Блінкен, Сполучені Штати не заохочували та не сприяли таким атакам, але українці повинні приймати власні рішення про те, як найкраще захищати себе. На думку Держсекретаря, уряд США "пристосовувався за потреби" по мірі "розвитку війни".

Обмеження в застосуванні західної зброї Україною проти Росії - що відомо

Обмеження щодо застосування Україною озброєння, наданого західними союзниками, стосуються, головним чином того, щоб Україна не била цієї зброєю по цілям на території Росії.

Втім, позиція багатьох країн щодо цього змінюється.

Сьогодні стало відомо, що Німеччина офіційно дозволила Україні атакувати цілі в Росії з німецької зброї.

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Нещодавно Велика Британія, Швеція, Фінляндія, країни Балтії, Нідерланди, Польща, Чехія та Канада заявили, що не виступають проти використання зброї для удару по цілям на території Росії.

Олаф Шольц сказав, що Україна може захищатися "в рамках міжнародного права", президент Франції Емманюель Макрон — що Київ може "нейтралізувати" всі цілі в РФ, з яких запускаються ракети.