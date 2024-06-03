На Миколаївщину повернулися пʼятеро дітей-сиріт, депортованих росіянами у 2022 році

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Фейсбук.

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До Миколаєва повернулися депортовані до РФ діти

"Зустріли в Миколаєві п’ятьох вихованців Новопетрівської спеціальної школи, які 2022-го пережили жахи депортації росіянами. В березні 2022 року заклад опинився в окупації, а в липні 2022 року військовослужбовці РФ силоміць вивезли дітей та персонал до Херсонщини, звідти – до Краснодарського краю", – зазначив Кім.

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У листопаді того ж року дітей разом із супровідниками вдалося перевезти з території Росії до Грузії.

Також, як повідомляється, Ддепартамент освіти та Служба у справах дітей Миколаївської ОВА вживатимуть заходів щодо пошуку близьких родичів та влаштування їх у сімʼї. Четверо дітей поїдуть у нові сім'ї, а 17-річна дівчина з вересня почне навчання в професійному ліцеї.

"Допомогу у поверненні миколаївських дітей додому здійснювала команда Save Ukraine за підтримки Міністерства закордонних справ України, Обʼєднаного центру при Службі безпеки України та організації Operation Hope, Finland", – додав очільник Миколаївської ОВА.