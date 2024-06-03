На Миколаївщину повернулися пʼятеро дітей-сиріт, депортованих росіянами у 2022 році
Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Фейсбук.
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До Миколаєва повернулися депортовані до РФ діти
"Зустріли в Миколаєві п’ятьох вихованців Новопетрівської спеціальної школи, які 2022-го пережили жахи депортації росіянами. В березні 2022 року заклад опинився в окупації, а в липні 2022 року військовослужбовці РФ силоміць вивезли дітей та персонал до Херсонщини, звідти – до Краснодарського краю", – зазначив Кім.
У листопаді того ж року дітей разом із супровідниками вдалося перевезти з території Росії до Грузії.
Також, як повідомляється, Ддепартамент освіти та Служба у справах дітей Миколаївської ОВА вживатимуть заходів щодо пошуку близьких родичів та влаштування їх у сімʼї. Четверо дітей поїдуть у нові сім'ї, а 17-річна дівчина з вересня почне навчання в професійному ліцеї.
"Допомогу у поверненні миколаївських дітей додому здійснювала команда Save Ukraine за підтримки Міністерства закордонних справ України, Обʼєднаного центру при Службі безпеки України та організації Operation Hope, Finland", – додав очільник Миколаївської ОВА.
Росіяни вивозитимуть із ТОТ до РФ українських дітей на "перевиховання"
Нагадаємо, що гауляйтер Луганщини Леонід Пасєчник раніше заявив, що під час літніх канікул понад 12 тисяч українських дітей із тимчасово окупованої Луганщини відправлять у регіони Росії.
Як зазначалося в Центрі національного спротиву, у так званих дитячих таборах маленькі українці впродовж 21 дня проходитимуть пропагандистський вишкіл на "великороса". Також заняття з дітьми проводитимуть і "герої СВО".
Згідно з даними ЦНС, повідомлялося про випадки фізичного насилля та сексуальних домагань під час таких "занять".