Міністерство внутрішніх справ ЧР запускає пілотний проєкт добровільного повернення, завдяки якому біженцям сплатять квитки на автобус, а хворим – транспортування в машині швидкої допомоги.

Про це повідомляє Radio Prague International.

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Чехія організує добровільне відправлення українців додому

Як зазначається, Чехія готова сплатити квитки до 400 осіб, а також організувати санітарний транспорт максимум для 30 пацієнтів. Концепція добровільного повернення була затверджена урядом у середині травня. На програму виділено п'ять із половиною мільйонів крон. Біженці зможуть скористатися можливістю оплачуваного добровільного повернення лише один раз.

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"Програмою скористається лише невелика частина біженців – перш за все, які не мають фінансових засобів або мають якісь проблеми зі здоров'ям. Число біженців із тимчасовим захистом у Чехії в останні місяці практично не змінюється", – наголосила директорка Об'єднання інтеграції та міграції Магда Фалтова.

Більше по темі Рада ЄС почне підготовку до переговорів про вступ України 25 червня Початок підготовки до міжурядових конференцій з Україною та Молдовою буде останнім етапом перед початок переговорів про вступ цих країн до ЄС.

Пілотний проєкт триватиме з червня до листопада.

За даними МВС Чехії, у Чеській Республіці проживало близько 339 000 громадян України, які залишили домівки через повномасштабне російське вторгнення.

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ЄС продовжить статус тимчасового захисту для українців

Нагадаємо, що віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час Міжнародного саміту міст і регіонів зазначила, що між Україною та Європейською комісією є домовленість про те, що статус тимчасового захисту для українців у ЄС переглядатиметься, коли покращиться ситуація з безпекою.

Як повідомлялося, статус тимчасового захисту буде продовжений, тому що "безпекові умови не дозволяють прийняти будь-яке інше рішення".

Кожні три місяці проводиться оцінка ситуації. Стефанішина перебуває в постійному діалозі з комісаром ЄС і вже неодноразово обговорювала питання повернення українців та продовження дії тимчасового захисту.