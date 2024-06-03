Міністерство внутрішніх справ ЧР запускає пілотний проєкт добровільного повернення, завдяки якому біженцям сплатять квитки на автобус, а хворим – транспортування в машині швидкої допомоги.
Про це повідомляє Radio Prague International.
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Чехія організує добровільне відправлення українців додому
Як зазначається, Чехія готова сплатити квитки до 400 осіб, а також організувати санітарний транспорт максимум для 30 пацієнтів. Концепція добровільного повернення була затверджена урядом у середині травня. На програму виділено п'ять із половиною мільйонів крон. Біженці зможуть скористатися можливістю оплачуваного добровільного повернення лише один раз.
"Програмою скористається лише невелика частина біженців – перш за все, які не мають фінансових засобів або мають якісь проблеми зі здоров'ям. Число біженців із тимчасовим захистом у Чехії в останні місяці практично не змінюється", – наголосила директорка Об'єднання інтеграції та міграції Магда Фалтова.
Рада ЄС почне підготовку до переговорів про вступ України 25 червня
Пілотний проєкт триватиме з червня до листопада.
За даними МВС Чехії, у Чеській Республіці проживало близько 339 000 громадян України, які залишили домівки через повномасштабне російське вторгнення.
ЄС продовжить статус тимчасового захисту для українців
Нагадаємо, що віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час Міжнародного саміту міст і регіонів зазначила, що між Україною та Європейською комісією є домовленість про те, що статус тимчасового захисту для українців у ЄС переглядатиметься, коли покращиться ситуація з безпекою.
Як повідомлялося, статус тимчасового захисту буде продовжений, тому що "безпекові умови не дозволяють прийняти будь-яке інше рішення".
Кожні три місяці проводиться оцінка ситуації. Стефанішина перебуває в постійному діалозі з комісаром ЄС і вже неодноразово обговорювала питання повернення українців та продовження дії тимчасового захисту.