Росія 1982 рази за добу обстріляла населені пункти Донецької області.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

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РФ обстріляла населені пункти Донеччини

"Руйнувань зазнали 22 цивільних об’єкти – 10 житлових будинків, котельня, гаражі, автотранспорт, критична інфраструктура", – повідомили в поліції.

За даними поліції, в Білозерському внаслідок обстрілів травмовані дві цивільні осіби й пошкоджені 4 багатоквартирні будинки.

Як зазначила поліція, у Залізному через артобстріл поранені двоє мирних жителів, пошкоджені дві приватні оселі, адмінбудівля та котельня.

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Одну людину також було поранено у Вовчому, де був пошкоджений приватний будинок.

 

РФ обстріляла Донеччину понад 2,1 тис. разів за добу

Нагадаємо, що 30 травня росіяни також завдали комбінованого удару по території Донеччини.

Про це теж інформували в поліції.

Як зазначалося, РФ 2103 рази за добу обстріляла населені пункти. Внаслідок обстрілу пошкоджені 16 житлових будинків, лікарня, храм, заклад освіти, відділення служби експрес-доставки, адмінбудівля. Також через обстріл постраждали 8 осіб.

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