Росія 1982 рази за добу обстріляла населені пункти Донецької області.
Про це повідомляє поліція Донецької області.
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РФ обстріляла населені пункти Донеччини
"Руйнувань зазнали 22 цивільних об’єкти – 10 житлових будинків, котельня, гаражі, автотранспорт, критична інфраструктура", – повідомили в поліції.
За даними поліції, в Білозерському внаслідок обстрілів травмовані дві цивільні осіби й пошкоджені 4 багатоквартирні будинки.
Як зазначила поліція, у Залізному через артобстріл поранені двоє мирних жителів, пошкоджені дві приватні оселі, адмінбудівля та котельня.
Одну людину також було поранено у Вовчому, де був пошкоджений приватний будинок.
РФ обстріляла Донеччину понад 2,1 тис. разів за добу
Нагадаємо, що 30 травня росіяни також завдали комбінованого удару по території Донеччини.
Про це теж інформували в поліції.
Як зазначалося, РФ 2103 рази за добу обстріляла населені пункти. Внаслідок обстрілу пошкоджені 16 житлових будинків, лікарня, храм, заклад освіти, відділення служби експрес-доставки, адмінбудівля. Також через обстріл постраждали 8 осіб.