Росія 1982 рази за добу обстріляла населені пункти Донецької області.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

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РФ обстріляла населені пункти Донеччини

"Руйнувань зазнали 22 цивільних об’єкти – 10 житлових будинків, котельня, гаражі, автотранспорт, критична інфраструктура", – повідомили в поліції.

За даними поліції, в Білозерському внаслідок обстрілів травмовані дві цивільні осіби й пошкоджені 4 багатоквартирні будинки.

Як зазначила поліція, у Залізному через артобстріл поранені двоє мирних жителів, пошкоджені дві приватні оселі, адмінбудівля та котельня.

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Одну людину також було поранено у Вовчому, де був пошкоджений приватний будинок.