РФ 2103 рази за добу обстріляла населені пункти Донецької області за допомогою авіабомб та артилерії.
Про це повідомляє поліція Донецької області.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
РФ атакувала населені пункти Донеччини
"Пошкоджено 21 цивільний об’єкт – 16 житлових будинків, лікарню, храм, заклад освіти, відділення служби експрес-доставки, адмінбудівлю", – зазначили в поліції.
Згідно з даними, по Лиману РФ за 15 хвилин завдала п’ять авіаударів – бомбою "Гром-E1" та чотирма авіабомбами УМПБ Д-30 СМ. Внаслідок масованого удару постраждали 8 цивільних осіб, а руйнувань зазнали три багатоквартирних будинки, медзаклад, релігійна споруда та будівля служби експрес-доставки.
Як повідомляє поліція, одну керовану бомбу КАБ-250 окупанти скинули на Неліпівку. Через це пошкоджено 6 приватних осель.
Через артилерійські обстріли в Гірнику постраждали три багатоквартирних будинки, а в Сіверську – приватний будинок, адмінбудівля та заклад освіти.
РФ завдала комбінованого удару по Україні
Армія РФ тричі обстріляла Лиман
Нагадаємо, що РФ 29 травня тричі обстріляла Лиман у Донецькій області.
Про це повідомляв голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Як зазначалося, внаслідок російських обстрілів пошкоджені 3 двоповерхівки і 3 адмінбудівлі.