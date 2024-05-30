РФ 2103 рази за добу обстріляла населені пункти Донецької області за допомогою авіабомб та артилерії.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

РФ атакувала населені пункти Донеччини

"Пошкоджено 21 цивільний об’єкт – 16 житлових будинків, лікарню, храм, заклад освіти, відділення служби експрес-доставки, адмінбудівлю", – зазначили в поліції.

Згідно з даними, по Лиману РФ за 15 хвилин завдала п’ять авіаударів – бомбою "Гром-E1" та чотирма авіабомбами УМПБ Д-30 СМ. Внаслідок масованого удару постраждали 8 цивільних осіб, а руйнувань зазнали три багатоквартирних будинки, медзаклад, релігійна споруда та будівля служби експрес-доставки.

Advertisement

Як повідомляє поліція, одну керовану бомбу КАБ-250 окупанти скинули на Неліпівку. Через це пошкоджено 6 приватних осель.

Через артилерійські обстріли в Гірнику постраждали три багатоквартирних будинки, а в Сіверську – приватний будинок, адмінбудівля та заклад освіти.

РФ завдала комбінованого удару по Україні
Більше по темі

РФ завдала комбінованого удару по Україні

Вночі росіяни запустили три десятки «шахедів», крилаті ракети та два «Кинджали».

Армія РФ тричі обстріляла Лиман

Нагадаємо, що РФ 29 травня тричі обстріляла Лиман у Донецькій області.

Про це повідомляв голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Як зазначалося, внаслідок російських обстрілів пошкоджені 3 двоповерхівки і 3 адмінбудівлі.

Advertisement

 

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Сили оборони знешкодили всі БпЛА та більшість крилатих ракет РФ під час нічної атаки Ракетні обстріли
Сили оборони знешкодили всі БпЛА та більшість крилатих ракет РФ під час нічної атаки
Київ Пост
4г тому
Армія РФ завдала авіаударів по Харкову: є поранені та загибла Ракетні обстріли
Армія РФ завдала авіаударів по Харкову: є поранені та загибла
Київ Пост
2д тому
РФ завдала комбінованого удару по Україні Ракетні обстріли
РФ завдала комбінованого удару по Україні
Київ Пост
тра. 26
Росія завдала удару по Харкову: є поранені Ракетні обстріли
Росія завдала удару по Харкову: є поранені
Київ Пост
тра. 22
Спонсорований контент
" Попередній СБУ затримала ще двох колаборанток, одна з яких використовувала псевдонім
Далі » РФ маніпулює темою обміну військовополоненими, щоб дискредитувати Україну