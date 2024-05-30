РФ 2103 рази за добу обстріляла населені пункти Донецької області за допомогою авіабомб та артилерії.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

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РФ атакувала населені пункти Донеччини

"Пошкоджено 21 цивільний об’єкт – 16 житлових будинків, лікарню, храм, заклад освіти, відділення служби експрес-доставки, адмінбудівлю", – зазначили в поліції.

Згідно з даними, по Лиману РФ за 15 хвилин завдала п’ять авіаударів – бомбою "Гром-E1" та чотирма авіабомбами УМПБ Д-30 СМ. Внаслідок масованого удару постраждали 8 цивільних осіб, а руйнувань зазнали три багатоквартирних будинки, медзаклад, релігійна споруда та будівля служби експрес-доставки.

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Як повідомляє поліція, одну керовану бомбу КАБ-250 окупанти скинули на Неліпівку. Через це пошкоджено 6 приватних осель.

Через артилерійські обстріли в Гірнику постраждали три багатоквартирних будинки, а в Сіверську – приватний будинок, адмінбудівля та заклад освіти.

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Армія РФ тричі обстріляла Лиман

Нагадаємо, що РФ 29 травня тричі обстріляла Лиман у Донецькій області.

Про це повідомляв голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Як зазначалося, внаслідок російських обстрілів пошкоджені 3 двоповерхівки і 3 адмінбудівлі.