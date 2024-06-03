Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закон про "іноагентів" ("Про прозорість іноземного впливу").

Про це повідомляє "Эхо Кавказа", цитуючи спікера парламенту Грузії Шалву Папуашвілі під час брифінгу.

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У Грузії спікер парламенту підписав закон про "іноагентів"

28 травня парламент Грузії не взяв до уваги мотивованих зауважень президентки Саломе Зурабішвілі, подолавши її вето і остаточно затвердивши закон.

Як зазначається, якщо президент після подолання вето відмовляється від підписання, закон у 5-денний термін підписує та публікує голова парламенту.

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Згідно з новим законом, протягом двох місяців відповідні органи та посадовці мають ухвалити/опублікувати підзаконні акти, а Міністерство юстиції Грузії та Національне агентство публічного реєстру мають провести "попередні матеріально-технічні та інші заходи для виконання цього закону".

Більше по темі Компанії АТ Укроборонпром уклали п’ять міжнародних угод про партнерство Також французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України".

Як повідомили в "Эхо Кавказа", вже із серпня ЗМІ та НУО, які за даними 2023 року отримували понад 20% доходу з-за кордону (це більшість грузинських онлайн-ЗМІ та НУО, які працюють переважно із західними фондами), протягом місяця мають через Дім юстиції внести заяву про реєстрацію як організацїй, які проводять інтереси іноземної сили.

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Для визначення відповідних організацій та перевірки виконання вимог закону Міністерство юстиції у будь-який час може проводити моніторинг, а уповноважений чиновник – отримати необхідну інформацію, наприклад, персональні дані.

Парламент Грузії подолав вето президентки

Нагадаємо, що 28 травня грузинські парламентарі подолали вето президентки Саломе Зурабішвілі на скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу".

Як зазначалося, за рішення проігнорувати мотивовані зауваження Зурабішвілі проголосували 66 грузинських депутатів. Відповідно, за подолання вето президентки Грузії проголосували 84 депутати, проти – чотири.

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Якщо вона відмовиться від підписання, він усе одно набуде чинності на початку червня.

США запроваджують візові обмеження для громадян Грузії

Також Державний департамент США запроваджує нову політику обмежень у видачі віз для Грузії.

Про це повідомлялося в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Це обмеження стосується осіб, які відповідальні за "придушення громадянського суспільства та свободи мирних зібрань у Грузії шляхом кампанії насильства чи залякування".