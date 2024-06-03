Аеророзвідка Донецького прикордонного загону виявила та ліквідувала інженерну техніку РФ біля Вовчанська.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Прикордонники знищили інженерну техніку росіян

"Аеророзвідка Донецького прикордонного загону викриває та руйнує плани ворога з інженерного посилення позицій на Вовчанському напрямку", – зазначили в Держприкордонслужбі.

Як повідомляється, ворожу ціль виявили та знищили на одній з польових доріг точним влучанням FPV-дрона.

Advertisement

"Прикордонники продовжують пильно стежити та завдавати ударів по загарбниках, що вдерлись й на північ Харківщини", – наголосили в повідомленні.