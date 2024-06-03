Аеророзвідка Донецького прикордонного загону виявила та ліквідувала інженерну техніку РФ біля Вовчанська.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

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Прикордонники знищили інженерну техніку росіян 

"Аеророзвідка Донецького прикордонного загону викриває та руйнує плани ворога з інженерного посилення позицій на Вовчанському напрямку", – зазначили в Держприкордонслужбі.

Як повідомляється, ворожу ціль виявили та знищили на одній з польових доріг точним влучанням FPV-дрона.

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"Прикордонники продовжують пильно стежити та завдавати ударів по загарбниках, що вдерлись й на північ Харківщини", – наголосили в повідомленні.

Українські розвідники знищили російські військові вантажівки за допомогою дрона

Нагадаємо, що 21 травня воїни спецпідрозділу "Кабул 9" ГУР МО України уразили військові вантажівки, якими росіяни транспортували зброю, особовий склад і боєприпаси.

За допомогою дрона українські військові зі спецпідрозділу "Кабул 9" Головного управління розвідки Міноборони України уразили російські військові вантажівки, якими армія РФ транспортувала особовий склад.

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Попередньо "приліт" на околиці міста в районі житлової забудови. Відомо про вісьмох постраждалих.

Переглянути відео успішної роботи ГУР МО можна тут.

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