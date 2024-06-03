Аеророзвідка Донецького прикордонного загону виявила та ліквідувала інженерну техніку РФ біля Вовчанська.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
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Прикордонники знищили інженерну техніку росіян
"Аеророзвідка Донецького прикордонного загону викриває та руйнує плани ворога з інженерного посилення позицій на Вовчанському напрямку", – зазначили в Держприкордонслужбі.
Як повідомляється, ворожу ціль виявили та знищили на одній з польових доріг точним влучанням FPV-дрона.
"Прикордонники продовжують пильно стежити та завдавати ударів по загарбниках, що вдерлись й на північ Харківщини", – наголосили в повідомленні.
Українські розвідники знищили російські військові вантажівки за допомогою дрона
Нагадаємо, що 21 травня воїни спецпідрозділу "Кабул 9" ГУР МО України уразили військові вантажівки, якими росіяни транспортували зброю, особовий склад і боєприпаси.
За допомогою дрона українські військові зі спецпідрозділу "Кабул 9" Головного управління розвідки Міноборони України уразили російські військові вантажівки, якими армія РФ транспортувала особовий склад.
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Переглянути відео успішної роботи ГУР МО можна тут.