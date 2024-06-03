Оператори ССО під час аеророзвідки на одному з операційних напрямків ліквідували російську рухому радіолокаційну станцію "Каста-2Е2".

Про це повідомляє Командування ССО ЗСУ повідомляє у Фейсбуці.

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ССО ЗСУ знищили РЛС "Каста-2Е2"

"ССО вполювали "жирну" ціль – потужну російську РЛС. Оператори ССО під час аеророзвідки на одному з операційних напрямків виявили місце розміщення російської рухомої радіолокаційної станції "Каста-2Е2", – зазначили в Командуванні ССО ЗСУ.

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Як повідомляється, ця модель вважається надсучасним озброєнням, яке призначене для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, зокрема й тих, що літають на надмалих висотах.

"Наші оператори завдали вогневого ураження по російський РЛС однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО", – додали в ССО.

Також зазначається, що вперше ця РЛС була помічена на території України у 2021 році на окупованій Луганщині. Тоді росіяни завезли техніку для протидії ударним БПЛА.