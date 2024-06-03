Оператори ССО під час аеророзвідки на одному з операційних напрямків ліквідували російську рухому радіолокаційну станцію "Каста-2Е2".
Про це повідомляє Командування ССО ЗСУ повідомляє у Фейсбуці.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
ССО ЗСУ знищили РЛС "Каста-2Е2"
"ССО вполювали "жирну" ціль – потужну російську РЛС. Оператори ССО під час аеророзвідки на одному з операційних напрямків виявили місце розміщення російської рухомої радіолокаційної станції "Каста-2Е2", – зазначили в Командуванні ССО ЗСУ.
Як повідомляється, ця модель вважається надсучасним озброєнням, яке призначене для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, зокрема й тих, що літають на надмалих висотах.
"Наші оператори завдали вогневого ураження по російський РЛС однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО", – додали в ССО.
Також зазначається, що вперше ця РЛС була помічена на території України у 2021 році на окупованій Луганщині. Тоді росіяни завезли техніку для протидії ударним БПЛА.
Спецпризначенці ГУР спалили російську РЛС "Каста-2Е2"
Нагадаємо, що 13 лютого ГУР опублікувало відео, яке демонструє знищення російської станції радіолокації "Каста-2Е2".
Станцію спалили разом із обслугою. Спецоперацію здійснили спецпризначенці групи "Гуси-9" в районі російсько-українського кордону.
Як зазначалося, внаслідок вогневого ураження російська "Каста-2Е2" виведена з ладу, а персонал РЛС зазнав втрат. РЛС здійснювала моніторинг повітряного простору над Харківською та Сумською областями України, а також над Бєлгородською та, ймовірно, Курською та Воронезькою областями РФ.