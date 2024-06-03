Володимир Путін не зміг домовитися з Сі Цзіньпіном щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2" під час свого нещодавнього візиту до Пекіна.

Про це повідомляє Financial Times.

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Китай та Росія не змогли домовитися про ціни за постачання газу

На думку директора Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Олександра Габуєва, відсутність у Росії альтернативного сухопутного маршруту для експорту газу означає, що "Газпрому", ймовірно, доведеться прийняти умови Китаю.

Це сталося через вимогу Пекіна щодо ціни майбутніх постачань газу. Китай захотів купувати газ у Росії за внутрішніми російськими цінами, що "сильно субсидуються", що Москва вважала "необґрунтованим", як стверджує Financial Times.

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"Китай уже платить Росії за газ менше, ніж іншим постачальникам, із середньою ціною 4,4 долара за мільйон британських теплових одиниць, у порівнянні з 10 доларами для М’янми та 5 доларами для Узбекистану", – пояснили у Financial Times.

Більше по темі Компанії АТ Укроборонпром уклали п’ять міжнародних угод про партнерство Також французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України".

За даними макроекономічного прогнозу Мінекономрозвитку РФ, до 2027 року газ РФ для Китаю коштуватиме на 28% дешевше, ніж для споживачів у Європі та Туреччині. Як зазначається, експорт "Газпрому" до Європи впав до 22 млрд кубометрів у 2023 році із середніх 230 млрд кубометрів на рік за десятиліття до повномасштабного вторгнення в Україну.

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ЄС не продовжуватиме транзит російського газу Україною

Нагадаємо, що пані єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Європа готувалася до цього моменту, коли транзитна угода [між Росією та ЄС, укладена в 2019 році – ред.] припинить дію, вже протягом більш ніж двох років.

Про це повідомляв Укрінформ.

Як зазначила пані єврокомісар, Європа знайшла альтернативні шляхи постачання, і з боку ЄС немає необхідності звертатися із запитом до українців для залучення до будь-яких перемовин із російськими компаніями.