За допомогою дрона українські військові зі спецпідрозділу “Кабул 9” Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО У) вразили російські військові вантажівки, якими армія РФ транспортує особовий склад, зброю та боєприпаси на Запорізькому напрямку.

Відповідне відео опублікувало ГУР.

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ГУР показало, як знищує російські вантажівки на Запорізькому напрямку

"Воїни спецпідрозділу «Кабул 9» ГУР МО України продовжують тримати в напрузі російських загарбників на Запорізькому фронті", - зазначили у ГУР.

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Армія РФ активніше застосовує "танки-сараї" на Донеччині та Харківщині

З початку квітня Росія активізувала використання так званих "танків-сараїв", оснащених додатковим бронюванням з листового заліза, що має захищати їх від безпілотників.

Використання таких танків, схожих на панцир черепахи, стало систематичним під час нового російського наступу на Харківщині та біля міста Часів Яр на Донеччині, де тривають запеклі бої.

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За даними розвідки, знищено три резервуари з пальним.

Як розповів представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов у розмові з журналісткою Kyiv Post, такі танки, схожі на панцир черепахи, помічені під час нового російського наступу на Харківщині та біля міста Часів Яр на Донеччині, де тривають запеклі бої.

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Подібні конструкції Росія використовує все частіше, оскільки українці ефективно застосовують різноманітні БПЛА, зокрема, FPV-дрони, для знищення особового складу та техніки противника, каже Юсов.

“Росіяни почали шукати способи протидії. Це стосується і засобів РЕБ, і таких кустарних інженерних конструкцій і споруд, як “мангали”або “курники”, “сараї”, їх по-різному в народі називають”, — пояснює представник української розвідки.

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