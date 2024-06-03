Кандидатка від правлячої коаліції Мексики Клаудія Шайнбаум здобула перемогу на виборах президента країни.

Про це повідомляє CNN.

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У Мексиці президентом вперше стане жінка

Як зазначається, 61-річна Шейнбаум отримала близько 60,7% голосів, згідно з так званим "швидким підрахунком", який проводить Національний виборчий інститут (INE) на основі статистичної вибірки бюлетенів з виборчих дільниць.

"Шейнбаум має стати не лише першою жінкою-президентом Мексики, але й першою лідеркою країни з єврейським походженням, хоча вона рідко публічно говорить про своє особисте походження та керує як світська ліва", – йдеться в повідомленні.

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За словами Шейнбаум, її адміністрація керуватиме всіма мексиканцями "без різниці".

"Незважаючи на те, що багато мексиканців не повністю згодні з нашим проєктом, нам доведеться йти в мирі та злагоді, щоб продовжувати будувати справедливу та процвітаючу Мексику", – заявила Шейнбаум.

Інші кандидати на посаду Президента Мексики

Слідом за Шейнбаумом є опозиційний кандидат Хочітль Галвес, якого підтримує коаліція партій Національної дії (PAN), Інституційна революція (PRI) і Демократична революція (PRD), набравши від 26,6% до 28,6% голосів.

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На третьому місці – кандидат від Громадянського руху Хорхе Альварес Майнес, який набрав від 9,9% до 10,8% голосів.

Згідно з результатами оперативного підрахунку, участь у президентських виборах склала від 58,9% до 61,7% майже 100-мільйонного електорату.