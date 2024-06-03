В неділю й у ніч на понеділок спецслужби Польщі запобігли скоординованій кібератаці з РФ на критичну інфраструктуру.

Про це повідомляє Укрінформ, цитуючи віцепрем’єр-міністра, міністра цифровізації Польщі Кшиштофа Гавковського під час спільної пресконференції у Варшаві з главою МВС РП Томашом Сємоняком.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Польща відбила нічну кібератаку

"Сьогодні вночі та в неділю в Польщі запобігли кільком інцидентам, які мали характер скоординованої атаки на критичну інфраструктуру... У кіберпросторі такі атаки на об'єкти в Польщі відбуваються щоденно", – сказав Гавковський.

Advertisement

За його словами, Польща вже веде не холодну, а в деяких елементах "теплу" кібервійну з Росією. Це видно по тому, як працюють Агенція внутрішньої безпеки і NASK [Національний інститут комп’ютерних мереж – ред.].

Також польський уряд планує виділення понад 3 млрд злотих (близько 750 млн доларів) на "кіберщит, який проводитиме регулярні перевірки безпеки та створюватиме стійкість на рівні критичної інфраструктури".

Більше по темі Майже 60% працездатних українських біженців отримали в Естонії роботу Українці активніше виходять на ринок праці завдяки тому, що вже влаштовують побут і мають плани на майбутнє в цій країні.

"Уряд країни перед виборами до Європарламенту, що відбудуться у Польщі 9 червня, не має наміру піднімати рівень загрози у кіберпросторі", – зазначив Гавковський.

Advertisement

Хакерська атака на Польщу

Нагадаємо, що Спецслужби Росії здійснили кібератаку проти Польського агентства преси, двічі розмістивши там повідомлення про мобілізацію в Польщі найближчим часом 200 тис. поляків з подальшим направленням до України.

Про це повідомлялося в Polsat News.

Як зазначалося, в повідомленні розмістили інформацію нібито від голови польського уряду Туска про те, що в Польщі оголошується частково мобілізація, внаслідок якої до армії буде призвано 200 тис. осіб різних спеціальностей, як колишніх військових так і тих, хто раніше не служив в армії, яких відправлять в Україну "для захисту її територіальної цілісності".