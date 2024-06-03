У Празі затримали чотирьох росіян у зв'язку з суботнім інцидентом щодо нападу на волонтерів, які збирали гроші неподалік стенду Prague Maidan ("Празький Майдан").

Про це повідомляє Radio Prague International.

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Російськомовні іноземці напали на волонтерів

"З урахуванням нових фактів справа, швидше за все, буде перекваліфікована. У зв'язку з розслідуванням, що триває, нині ми не будемо надавати жодної додаткової інформації у цій справі", – повідомила в понеділок поліція в соцмережах.

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У суботу в центрі Праги волонтери, які збирали пожертвування для України неподалік стенду Prague Maidan ("Празький Майдан"), зазнали нападу з боку двох російськомовних іноземців.

"Празький Майдан" – одна із найбільших українських некомерційних організацій у Чехії, яка активно допомагає Україні з початку російсько-української війни.

У Празі російськомовні іноземці напали на українських волонтерів

Нагадаємо, що 2 червня російськомовні іноземці напали на волонтерів, які збирали гроші для України.

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Про це повідомляв Укрінформ.

На записі чоловік та жінка, які розмовляли російською, збираються напасти на волонтерів. У якийсь момент чоловік каже німецькою мовою з російським акцентом, що "він німець".

Відповідне відео оприлюднив один із волонтерів. Його можна переглянути тут.