Середня заробітна плата в Україні збільшилася на 22,5% до показника минулого року і становить 18 903 грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

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Середня зарплата в Україні склала майже 19 тис. гривень

За даними Держстату, в І кварталі цього року заробітна плата в середньому по економіці України склала 18 903 грн, що становить 122,5% до показника минулого року.

Найвищий рівень заробітних плат у секторі інформації та телекомунікацій – 49 473 грн, що на 35,6% більше, ніж рік тому; у працівників сфери фінансів, страхової діяльності – 39 116 грн (+18,2%); на авіаційному транспорті – 34 699 грн (+30%).

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Як зазначає Держстат, найменшою середньою заробітною платою є сфера функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – 11 063 грн (+15,1%), працівників творчості, мистецтва та розваг – 11 532 грн (+13,6%) та освіта – 12 649 грн (+14,4%).

У квітні 2024 року споживча інфляція в річному вимірі залишилася на рівні попереднього місяця – 3,2%. У місячному вимірі ціни зросли на 0,2%.

Середня зарплата в Україні продовжуватиме зростати цього року

Нагадаємо, що Kyiv Post раніше дослідив фактори зростання зарплати.

Як зазначається, наринку праці спостерігається низька конкуренція за вакансії, дефіцит кваліфікованих спеціалістів та запит на підвищення оплати від уже наявних працівників. Тобто підвищення середнього рівня заробітної плати можуть продовжитися у наступному кварталі, навіть у період літнього затишшя.

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Треба зауважити, що показники інфляції, рівень безробіття, конкуренція за робочі місця та зарплата в Україні напряму залежать від перебігу війни з РФ.