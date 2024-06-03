Польські фермери 4 червня, планують заблокувати вантажну ділянку в пункті пропуску "Рава-Руська – Хребенне" до другої половини дня 6 червня.

Про це повідомляє Державна митна служба України у Фейсбук.

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Польські фермери знову блокують пункт "Рава-Руська – Хребенне"

"З 10:00 години 4 червня за київським часом до другої половини дня 6 червня польські фермери планують блокування вантажної ділянки в пункті пропуску "Рава-Руська – Хребенне". Відтак, очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України", – зазначається в повідомленні.

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Польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами в напрмку на в'їзд.

Держмитслужба просить враховувати інформацію при плануванні маршруту.