Польські фермери 4 червня, планують заблокувати вантажну ділянку в пункті пропуску "Рава-Руська – Хребенне" до другої половини дня 6 червня.
Про це повідомляє Державна митна служба України у Фейсбук.
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Польські фермери знову блокують пункт "Рава-Руська – Хребенне"
"З 10:00 години 4 червня за київським часом до другої половини дня 6 червня польські фермери планують блокування вантажної ділянки в пункті пропуску "Рава-Руська – Хребенне". Відтак, очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України", – зазначається в повідомленні.
Польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами в напрмку на в'їзд.
Держмитслужба просить враховувати інформацію при плануванні маршруту.
Польські фермери продовжують блокування руху вантажівок у "Рава-Руській"
Нагадаємо, що 25 квітня польські фермеери блокували на кордоні рух вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська", пропускаючи по кілька транспортних засобів на годину.
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Про це повідомляв речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Як зазначалося, певна кількість вантажівок їде через цей ПП, однак вона незначна. З 21 квітня польські фермери частково почали пропускати вантажні транспортні засоби на вʼїзд до Польщі на цьому напрямку, окрім тих, які переміщують товари, які відносяться до сільськогосподарської продукції.