Понад 278 тис. змін бізнес вніс від початку вторгнення Росії в україну, а з них майже 80% припало на 2023 рік.

Про це повідомляє Опендатабот.

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Понад 40% змін стосувалися директорів компаній

"Від початку повномасштабного вторгнення 41% від усіх змін стосувався директорів компаній. У 39% випадків йшлося про зміну адреси реєстрації бізнесу", – зазначив Опендатабот.

Як повідомляється, торік зафіксували 220,9 тис. реєстраційних змін. Це майже відповідає показникам 2021 року: тоді було 224 тис. змін даних в реєстрах. Натомість у 2022 їх кількість скоротилася до 57 тис. Це 20% загального обсягу реєстраційних змін від початку вторгнення.

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Фото: Опендатабот

"На 46% за рік побільшало змін адрес реєстрації компанії. До початку повномасштабної війни таких змін було понад 68 тис., а торік їх кількість сягла за позначку у 100 тис", – зауважили в Опендатабот.

Майже 1400 компаній зареєструвала одна людина за 4 роки

14 засновників створили в Україні 4003 компанії за останні чотири роки.

Про це також повідомляв Опендатабот.

За його даними, по 3-4 компанії створює щодня один із підприємців і на кожного з них припадає понад 100 компаній.

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Рекордсмен посеред серійних підприємців України відкриває 3-4 нових компанії на день у 2024 році. А найбільшим масовим засновником компаній є ТОВ "ТАЙКУН АП" – 532 компанії.

Як зазначається, рекордсменом по кількості компаній є Ільницький Віталій Павлович, який започаткував 1399 бізнесів від початку 2020 року.