Внаслідок російських авіаударів у понеділок загинули троє мирних жителів на сході України – двоє на Донеччині та один на Харківщині.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що внаслідок російських обстрілів у селі Михайлівка двоє людей загинули та один дістав поранень.

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"Серед загиблих – 12-річний хлопець", – написав він у соцмережі. Росіяни завдали двох авіаударів по житловому району з інтервалом у 30 хвилин, внаслідок чого були зруйновані будинки мирних мешканців.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько опівночі російські сили також завдали ударів по селу Слобожанське.

"Пошкоджені будинки. Один чоловік загинув. Ще один чоловік та жінка дістали поранень", – написав він.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що Росія здійснила щонайменше 10 атак безпілотниками з Бєлгородської області. Нещодавно США зняли обмеження на удари ЗСУ по території РФ із застосуванням американської зброї.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив у понеділок, що внаслідок ударів українських дронів по прикордонних селах області загинув водій автівки, ще один водій був поранений. Останніми тижнями російські сили наступають у цьому районі та стверджують, що вже захопили декілька сіл.

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Згідно з повідомленням голови так званої ДНР Дениса Пушиліна, внаслідок артилерійського обстрілу окупованої Горлівки загинула жінка.

Гарріс поїде на Саміт миру в Швейцарії замість Байдена, а той поїде на саміт G7

Поклавши край розмовам, чи з’явиться президент США на Саміті миру в Швейцарії наступного тижня, Вашингтон заявив у понеділок, що замість Байдена в саміті братиме участь віцепрезидентка Камала Гарріс. У цей час Байден відвідає захід зі збору коштів у Каліфорнії разом із актором Джорджем Клуні, а потім полетить до Італії на саміт країн G7.

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Президент України Володимир Зеленський наполягав, аби Байден був присутній на саміті, наголосивши, що Путін лише аплодуватиме, якщо він цього не зробить, навіть після того, як США схвалили пакет військової допомоги Києву на суму 61 мільярд доларів та зняли обмеження на застосування американської зброї для ударів по російській території.

Зеленський звинувачує Китай у спробах утримати інші країни від участі у саміті. Наразі щонайменше 100 країн прийняли запрошення.

"Віцепрезидентка вкотре підтвердить підтримку народові України, який захищається від триваючої російської агресії, – заявила речниця віцепрезидентки Кірстен Аллен. – Вона має намір наголосити на відданості адміністрації США підтримці зусиль українців щодо забезпечення справедливого та сталого миру".

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На переговорах неподалік швейцарського міста Люцерн у складі делегації США до Гарріс приєднається радник президента з нацбезпеки Джейк Салліван.

У цей час Байден відвідає акцію зі збору коштів у Південній Каліфорнії, в якій візьме участь безліч голлівудських зірок. Захід запланований у рамках передвиборчої кампанії американського президента.

У понеділок речник Ради нацбезпеки адмірал Джон Кірбі назвав Гарріс і Саллівана "дуже серйозними представниками Сполучених Штатів на високому рівні".

Італія планує перекинути ракетну систему SAMP/T з Кувейту в Україну

Італійські ЗМІ повідомили в понеділок, що Італія у відповідь на прохання Зеленського допомогти Україні захиститися від російських ракетних атак, особливо на північному сході країни, поставить Україні другу систему протиповітряної оборони SAMP/T. Зараз вона розміщена в Кувейті.

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Міланське щоденне видання Corriere della Sera пише, що цю систему протиповітряної оборони буде надано в рамках восьмого пакету військової допомоги Італії для України, який має бути затверджений урядом прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні одразу після саміту G7, який відбудеться в середині цього місяця в регіоні Апулія в Італії.

Corriere повідомляє, що збройні сили Італії мають у своєму розпорядженні лише 5 таких систем.

Система франко-італійського виробництва здатна відстежувати десятки цілей і перехоплювати по десять цілей одночасно. Крім того, це єдина система в ЄС, яка здатна перехоплювати балістичні ракети, повідомляє "Українська правда".

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Тим часом росіяни досягають незначних успіхів у районах Вовчанська та Авдіївки

Згідно зі спостереженнями Інституту вивчення війни (ISW), минулими вихідними російські сили "незначно" просунулися на північний захід від Авдіївки та продовжують наступальні дії.

На північному сході тривають бої вздовж кордону. Росіяни стверджують, що захопили там декілька сіл і, ймовірно, здобувають перевагу за межами Вовчанська.

Геолокаційні дані, опубліковані 2 червня, показують, що росіяни незначно просунулися на захід від селища Соловйове (на північний захід від Авдіївки). Водночас ISW повідомляє, що російські мілблогери "по-різному оцінюють масштаби просування росіян поблизу селища Сокіл (на північний захід від Соловйового): деякі стверджують, що російські війська просунулися на 1-1,5 кілометра в цьому районі, водночас інші повідомляють, що бої точилися на околицях села Сокіл".