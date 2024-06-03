РФ вивезла 43 дитини з тимчасово окупованого Бердянська (Запорізька область) на "оздоровлення" до Чувашії.

Про це повідомляє начальник Бердянської МВА Вікторія Галіціна у Телеграм.

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Росія вивозить дітей із Бердянська

"Зокрема протягом чи не всього періоду окупації фейкова влада регулярно вивозить маленьких бердянців та мешканців інших ТОТ на територію рф. Це робиться під різними приводами, такими як "екскурсії" або "оздоровлення", – йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, на "відпочинок" планують відправити 300 дітей, з них 43 вже доставили у регіон.

"Таким чином окупанти підтверджують, що колись квітуча курортна та оздоровча структура узбережжя Азовського моря більше не здатна задовольнити потреби людей. Дії окупантів знищили те, що було гордістю нашого регіону - чисті пляжі, оздоровчі табори та санаторії, де наші діти могли набиратися сил та здоров'я", наголосила Галіціна.

Більше по темі Росіяни вивезли 43 дитини з ТОТ до Росії на «відпочинок» - Лубінець Омбудсман ВР з прав людини закликав міжнародну спільноту захистити українських дітей, які зараз у російській Росії.

За її словами,вивезення дітей до РФ під прикриттям оздоровлення є не лише спробою заохотити їх до любові до "руського міру", а й тривожним сигналом про стан українських курортних зон.

"На базі колись потужного оздоровчого центру "Червона гвоздіка" рашисти створили так званий філіал "Артеку", який по своїй суті є лиш черговим пропагандистським осередком", – нагадала голова Бердянської МВА.

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Росіяни вивозитимуть із ТОТ до РФ українських дітей на "перевиховання"

Нагадаємо, що Центр національного спротиву раніше вже повідомляв про те, що на літні канікули понад 12 тисяч українських дітей із тимчасово окупованої Луганщини відправлять у регіони Росії на "перевиховання".

Заняття з дітьми проводитимуть "герої СВО". Залучення кремлівських бойовиків до виховних процесів у Росії та на тимчасово окупованих нею землях – поширена практика. Також неодноразово повідомлялося про випадки фізичного насилля та сексуальних домагань під час таких "занять".

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Як зазначили в ЦНС, росіяни всіма силами намагаються приховувати ці факти, втім, небайдужі громадяни фіксують ці злочини і передають Центру національного спротиву.