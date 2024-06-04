За словами очільника ОВА, сили армії РФ поцілили в житлові квартали Херсонщини. Зокрема, пошкоджені 15 приватних будинків, навчальний заклад, дитячий садок, аптека, офісна будівля, газопроводи та територія агропідприємства. Пошкоджень також зазнали складське приміщення та приватні автомобілі.

"Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Дніпровське, Велетенське, Станіслав, Томина Балка, Софіївка, Білозерка, Молодіжне, Берислав, Михайлівка, Золота Балка, Нововоронцовка, Милове та місто Херсон", – повідомив Прокудін.

Підписуйтесь на наш Viber-канал .

Про це поінформував голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграм.

Росіяни вдарили по Херсонщині, внаслідок чого пошкоджені 15 приватних будинків.

Росія обстріляла 15 населених пунктів Херсонської області

Нагадаємо, що 3 червня війська РФ вдарили по Херсонщині, через що були пошкоджені 7 приватних будинків.

Про це також повідомляв Олександр Прокудін у Телеграм.

Як повідомлялося, війська РФ поцілили в житлові квартали населених пунктів Херсонщини. Окрім приватних будинків, ушкоджень зазнали також медичний заклад, газогін та приватний автомобіль.

Advertisement

Мирне населення не постраждало.