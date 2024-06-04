Росіяни вдарили по Херсонщині, внаслідок чого пошкоджені 15 приватних будинків.

Про це поінформував голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграм.

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РФ обстріляла Херсонську область

"Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Дніпровське, Велетенське, Станіслав, Томина Балка, Софіївка, Білозерка, Молодіжне, Берислав, Михайлівка, Золота Балка, Нововоронцовка, Милове та місто Херсон", – повідомив Прокудін.

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За словами очільника ОВА, сили армії РФ поцілили в житлові квартали Херсонщини. Зокрема, пошкоджені 15 приватних будинків, навчальний заклад, дитячий садок, аптека, офісна будівля, газопроводи та територія агропідприємства. Пошкоджень також зазнали складське приміщення та приватні автомобілі.

"Через російську агресію 4 людини дістали поранення", – додав голова Херсонської ОВА.

Росія обстріляла 15 населених пунктів Херсонської області

Нагадаємо, що 3 червня війська РФ вдарили по Херсонщині, через що були пошкоджені 7 приватних будинків.

Про це також повідомляв Олександр Прокудін у Телеграм.

Як повідомлялося, війська РФ поцілили в житлові квартали населених пунктів Херсонщини. Окрім приватних будинків, ушкоджень зазнали також медичний заклад, газогін та приватний автомобіль. 

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Мирне населення не постраждало.

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