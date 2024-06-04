Російських військовослужбовців, які відмовилися воювати, відправляють на фронт в Україні.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Армія РФ посилає неохочих воювати на Харківщину

За даними Інституту, в травні 2024 року російське військове командування почало примусово відправляти сотні російських військовослужбовців, які відмовилися брати участь у бойових діях РФ, на фронт в Україні, зокрема, на північ Харківської та Донецької областей.

"Російські військові утримують військовослужбовців у пунктах базування військових частин у Росії в очікуванні суду за злочини, пов’язані з відмовою воювати, а потім раптово скасувуються суди і цих військовослужбовців негайно відправляють в Україну", – зазначили в ISW.

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Російська влада скасувала суди над щонайменше 170 військовослужбовцями, які відмовилися воювати, і відправила їх в Україну, про що не знали ні слідчі, ні прокурори, ні адвокати. 

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Попередньо "приліт" на околиці міста в районі житлової забудови. Відомо про вісьмох постраждалих.

"Російський юрист, який спеціалізується на справах у відмові військовослужбовців воювати, заявив, що Міноборони Росії може зупиняти кримінальні справи та відправляти таких військовослужбовців на фронт через брак сил, необхідних для ведення бойових дій на півночі Харківської області", – додали аналітики.

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Зеленський назвав втрати росіян у боях на Харківщині

Співвідношення втрат між українськими та російськими військовими у боях на півночі Харківщині становить один до восьми.

Про це повідомляв Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю казахському агентству "Власть".

Як зазначав Зеленський, прорив у напрямку Харкова закінчився військовими жертвами 1 до 8, тобто один українець на вісім росіян.

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