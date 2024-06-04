Армія РФ ударила по Дніпру, внаслідок чого постраждали щонайменше 7 людей.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Телеграм.
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РФ обстріляла Дніпро
"Сили ППО збили 2 ракети ["Іскандер-К" – ред.]. Але внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури виникла пожежа, поранені місцеві мешканці", – зазначив Лисак.
За його словами, серед поранених є діти. Хлопчик, якому 1 місяць, у задовільному стані. Лікуватиметься амбулаторно. 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості.
"Постраждали й 68-річний чоловік і три жінки – 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості", – додав очільник Дніпропетровської ОВА.
Також, як зазначається, пошкоджені півтора десятка авто та вибиті вікна в приватних будинках, багатоповерхівках, а також лікарні.
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"Стало відомо про ще одного пораненого у Дніпрі. Це 37-річний чоловік, він у лікарні. Загалом – 7 постраждалих, серед них двоє дітей", – написав Лисак у насвіжішому повідомленні.
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Також росіяни 16 разів протягом дня били по Нікопольщині дронами-камікадзе й тричі з артилерії.
Як зазначив Лисак у Телеграм, внаслідок обстрілу пошкоджені інфраструктурний об’єкт, комунальне підприємство, гаражі, кілька авто, господарська споруда, парник. Під удар потрапили 10 сонячних панелей та газогін.
"Атакував агресор і Криворізький район. Спрямував туди БпЛА. Пошкоджена АЗС... Загиблих і постраждалих немає", – додав очільник Дніпропетровської ОВА.