Армія РФ ударила по Дніпру, внаслідок чого постраждали щонайменше 7 людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Телеграм.

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РФ обстріляла Дніпро

"Сили ППО збили 2 ракети ["Іскандер-К" – ред.]. Але внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури виникла пожежа, поранені місцеві мешканці", – зазначив Лисак.

За його словами, серед поранених є діти. Хлопчик, якому 1 місяць, у задовільному стані. Лікуватиметься амбулаторно. 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості.

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"Постраждали й 68-річний чоловік і три жінки – 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості", – додав очільник Дніпропетровської ОВА.

Також, як зазначається, пошкоджені півтора десятка авто та вибиті вікна в приватних будинках, багатоповерхівках, а також лікарні.

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"Стало відомо про ще одного пораненого у Дніпрі. Це 37-річний чоловік, він у лікарні. Загалом – 7 постраждалих, серед них двоє дітей", – написав Лисак у насвіжішому повідомленні.